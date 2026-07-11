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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

والیبال ساحلی قهرمانی جهان - هلند

مصدومیت منجر به حذف تیم ملی والیبال ساحلی ایران شد

مصدومیت منجر به حذف تیم ملی والیبال ساحلی ایران شد

تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران به دلیل مصدومیت یکی از بازیکنانش نتوانست رقابت با کلمبیا را تمام کند و از رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ حذف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای مرحله حذفی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال جهان از امروز (شنبه ۲۰ تیر) در هلند آغاز شد. تیم ملی ایران (امین وکیلی و امیررضا جمشیدی) که با کسب رتبه سوم جدول گروه یک مرحله مقدماتی راهی مرحله حذفی شده بود، در مرحله نخست حذفی به مصاف کلمبیا رفت و به دلیل مصدومیت یکی از بازیکنان نتوانست این دیدار را تمام کند.

ملی‌پوشان ساحلی کشورمان در ست نخست با امتیاز ۲۱ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کردند و ست دوم هم ناتمام ماند.

امیررضا جمشیدی در ست اول هم دچار مشکل شد و به کمک کادر فنی و پزشکان مستقر در زمین به بازی برگشت، اما در میانه ست دوم دیگر نتوانست به مسابقه ادامه دهد و تیم ایران به عنوان بازنده مسابقه مقابل کلمبیا معرفی شد تا از دور این رقابت‌ها حذف شود.

صابر هوشمند به عنوان سرمربی و بهنام صاحبی صومعه‌سفلی به عنوان سرپرست، تیم ایران را در این مسابقات همراهی کردند.

کد مطلب 6884856

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