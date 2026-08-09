به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان جهان پس از توافق انجام شده، در دو دوره متوالی سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در منطقه سیلزی لهستان برگزار خواهد شد؛ منطقه‌ای که یکی از مقاصد پرطرفدار والیبال جهان به شمار می‌رود و از علاقه‌مندان پرشمار این رشته برخوردار است.

باشگاه «آلورون سی‌ام‌سی وارتا زاویرچه» نیز به عنوان باشگاه میزبان این رویداد معرفی شده است و در برگزاری مسابقات و میزبانی از تیم‌ها و هوادارانی از سراسر جهان نقش خواهد داشت.

این توافق دو ساله، جایگاه لهستان را به عنوان یکی از قدرت‌های والیبال جهان بیش از پیش تثبیت می‌کند و فرصتی برای برگزاری یکی از مهم‌ترین رقابت‌های باشگاهی والیبال جهان در سطحی استاندارد و در بازاری قدرتمند برای این رشته فراهم خواهد کرد.

در هر دوره از مسابقات، هشت تیم برتر باشگاهی فصل با یکدیگر رقابت می‌کنند و در مجموع ۱۶ مسابقه برای مشخص شدن قهرمان باشگاه‌های جهان برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها علاوه بر نمایش سطح بالای والیبال، فرصتی برای به نمایش گذاشتن هویت، سنت‌ها و رقابت‌های باشگاهی است. هواداران شاهد حضور بازیکنان سرشناس بین‌المللی در لباس باشگاه‌های خود خواهند بود؛ بازیکنانی که در کنار نمایندگی از تیم‌هایشان، نماد جوامع و تاریخ باشگاه‌هایی هستند که مسیر حرفه‌ای آنان را شکل داده‌اند و در نهایت برای کسب یک عنوان جهانی به میدان می‌روند.

بر اساس برنامه اعلام شده، مرحله گروهی مسابقات سال ۲۰۲۶ از ۱۵ تا ۲۰ دسامبر (۲۴ تا ۲۹ آذر) در دو سالن «آرنا کاتوویتسه» و «آرنا سوسنوویتس» برگزار می‌شود. مرحله نهایی این رقابت‌ها نیز شامل دیدارهای نیمه‌نهایی و مسابقات رده‌بندی و فینال نیز در سالن ورزشی شهر چنستوهووا برگزار خواهد شد.

واگذاری میزبانی مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان به منطقه سیلزی برای دو سال متوالی، در راستای برنامه بلندمدت والیبال جهانی برای افزایش جایگاه و دیده‌شدن والیبال باشگاهی در سطح بین‌المللی انجام شده است. این میزبانی همچنین فرصت بیشتری برای معرفی باشگاه‌ها، بازیکنان و هواداران و ارائه تجربه‌ای در سطح جهانی برای علاقه‌مندان این رشته فراهم می‌کند.

دومین دوره لیگ قهرمانان مردان آسیا اردیبهشت ماه سال جاری در پونتیاناک اندونزی برگزار شد و تیم‌های جاکارتا بایانگکارا پرسیسی اندونزی و فولاد سیرجان ایرانیان با کسب مقام های اول و دوم سهمیه قهرمانی باشگاه‌های جهان ۲۰۲۶ به دست آوردند تا به عنوان نمایندگان قاره کهن در این مسابقات شرکت کنند.

در این رقابت‌ها هشت تیم شرکت می‌کنند که علاوه بر نمایندگان قاره آسیا، پروجیا ایتالیا و زراعت بانک ترکیه از قاره اروپا، سادا کروزیرو و رنتاتا کامپیناس از آمریکا جنوبی، الاهلی از آفریقا و زاویرچه به عنوان میزبان در آن شرکت می‌کنند.