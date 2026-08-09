سرهنگ پاسدار مجید زمانی با حضور در تحریریه مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، اظهار کرد: هفدهم مردادماه یادآور ایثار شهید محمود صارمی است؛ شهیدی که می‌توانست صحنه را ترک کند و جان خود را نجات دهد، اما با نگاه اعتقادی و آرمانی خود ایستاد و به رسالت خبری‌اش عمل کرد.

وی افزود: نامگذاری روز خبرنگار به نام شهید صارمی نشان می‌دهد این حرفه با ایستادگی، مسئولیت‌پذیری و از خودگذشتگی گره خورده است و خبرنگاران در بسیاری از حوادث و بحران‌ها با وجود سختی‌ها و محدودیت‌ها در میدان حضور دارند.

معاون اجرایی سپاه نینوا گلستان با اشاره به جایگاه حضرت زینب(س) به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین راویان واقعه کربلا گفت: اگر پیام عاشورا به نسل‌های بعد منتقل شده، بخش مهمی از آن به دلیل روشنگری و روایتگری حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) پس از واقعه کربلاست.

زمانی ادامه داد: حضرت زینب(س) با بیان شفاف، شجاعانه و به‌موقع خود در برابر دستگاه ظلم ایستاد و واقعیت‌های کربلا را برای جامعه تبیین کرد؛ به همین دلیل خبرنگاران امروز نیز می‌توانند با الگوگیری از این رسالت، در برابر تحریف و روایت‌سازی دشمن ایستادگی کنند.

وی با اشاره به عملکرد رسانه‌ها در جریان جنگ ۱۲ روزه و تحولات اخیر بیان کرد: این دوره نشان داد اگر اخبار به‌صورت واقعی، شفاف و به‌موقع به مردم منتقل شود، جامعه قدرت تشخیص و تحلیل بالایی دارد و می‌تواند روایت صحیح را از روایت‌های جعلی و رسانه‌های معاند تفکیک کند.

وی ادامه داد: زمانی با اشاره به نقش خبرگزاری مهر در پوشش رویدادهای استان اظهار کرد: خبرگزاری مهر با حضور میدانی و انتشار اخبار دقیق و به‌موقع، نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی و انعکاس مسائل جامعه دارد و خبرنگاران این مجموعه با نگاه حرفه‌ای و بدون حاشیه، تلاش می‌کنند صدای مردم و واقعیت‌های جامعه را به افکار عمومی منتقل کنند.

معاون اجرایی سپاه نینوا گلستان افزود: رسانه‌ها در این مقطع توانستند با اطلاع‌رسانی مناسب، فضای جامعه را مدیریت کرده و ابعاد مختلف رویدادها و ایستادگی مردم را به تصویر بکشند.

زمانی گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، رسانه‌ها با روحیه‌ای جهادی وارد میدان شدند و در برابر قدرت رسانه‌ای گسترده دشمن، روایت خود را ارائه کردند؛ روایتی که بر واقعیت، آگاهی‌بخشی و انتقال صحیح اطلاعات استوار بود.

وی با بیان اینکه خبرنگاران در این مقطع بار دیگر جایگاه واقعی خود را نشان دادند، اظهار کرد: جنگ رسانه‌ای به اندازه میدان نظامی اهمیت دارد و خبرنگاری که در چنین شرایطی در میدان می‌ماند، با خطرات و سختی‌ها مواجه می‌شود و تلاش می‌کند حقیقت را به مخاطب منتقل کند، در واقع در حال انجام یک جهاد رسانه‌ای است.

معاون اجرایی سپاه نینوا گلستان تأکید کرد: یک تیتر، تصویر یا گزارش خبری می‌تواند بر افکار عمومی اثر بگذارد؛ بنابراین خبرنگار باید پیش از انتشار خبر، مسئله را به‌درستی تشخیص دهد، صحت اطلاعات را بررسی کند و سپس با انتخاب دقیق کلمات و روایت مناسب، پیام را به جامعه منتقل کند.

زمانی ادامه داد: خبرنگار موفق باید مسئله جامعه را احساس کند و برای انعکاس آن تلاش داشته باشد؛ درست مانند پزشکی که ابتدا بیماری را به‌درستی تشخیص می‌دهد و سپس برای درمان آن نسخه مناسب ارائه می‌کند.

وی همچنین با قدردانی از حضور پررنگ بانوان در عرصه رسانه گفت: خبرنگاران زن در کنار مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی، در عرصه رسانه نیز حضوری مؤثر دارند و این حضور نشان‌دهنده ظرفیت بالای زنان در فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای است.

معاون اجرایی سپاه نینوا گلستان با تأکید بر اهمیت حمایت از خبرنگاران اظهار کرد: قدردانی از خبرنگاران نباید به یک مراسم یا یک روز خاص محدود شود؛ مجموعه‌های مسئول باید در مواقعی که خبرنگاران نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند، در کنار آنان باشند.

زمانی با اشاره به سختی‌های فعالیت خبرنگاران در میدان افزود: گاهی خبرنگار برای ثبت یک تصویر یا تهیه یک گزارش در شرایط دشوار و حتی خطرناک قرار می‌گیرد و ممکن است در جریان کار با حوادث مختلفی مواجه شود، اما این سختی‌ها بخشی از واقعیت حرفه خبرنگاری است.

وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که رزمندگان در میدان دفاع از کشور وظیفه خود را انجام می‌دهند، خبرنگاران نیز در عرصه رسانه مسئولیت مهمی برعهده دارند و اگر بتوانند پیام و واقعیت‌های جامعه را درست، دقیق و اثرگذار به مردم و جهان منتقل کنند، به رسالت جهادی خود عمل کرده‌اند.

معاون اجرایی سپاه نینوا گلستان با گرامیداشت یاد شهدای خبرنگار گفت: خبرنگاران شهید با تقدیم جان خود، صحنه‌هایی را برای تاریخ ثبت کردند که امروز نیز الهام‌بخش جامعه است و باید تلاش کنیم با ادامه مسیر آنان، رسالت اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی را به بهترین شکل انجام دهیم.