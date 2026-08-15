به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، اعضای تیم ملی کشورمان به همراه کادر فنی و سرپرستی در ضیافت شام رحمانی‌فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، حضور یافتند.

رحمانی‌فضلی در این دیدار ضمن استقبال از حضور تیم ملی تیراندازی ایران در اردوی آمادگی چین، بر ضرورت توسعه تعاملات ورزشی میان دو کشور تأکید کرد و گفت: با توجه به تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارتخانه‌های ورزش ایران و چین از توسعه همکاری‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه میان فدراسیون‌های تیراندازی دو کشور استقبال می‌کنیم.

فدراسیون تیراندازی ایران با ارسال پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری با فدراسیون تیراندازی چین و انجام هماهنگی‌های لازم از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن، زمینه برای امضای این تفاهم‌نامه را فراهم کرده است.

این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های مشترک دو فدراسیون در حوزه‌های مختلف از جمله برگزاری اردوهای مشترک، تبادل دانش و تجربیات فنی و برگزاری برنامه‌های آموزشی و تمرینی باشد.