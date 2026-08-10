مهمانی و انتقال دانشجویان کارشناسی به دانشگاه تهران محدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، محدودیت پذیرش درخواست مهمانی و انتقال دانشجویان کارشناسی به دانشگاه تهران اعلام شد، معاونت آموزشی دانشگاه تهران عنوان کرد: درخواست مهمانی یا انتقال دانشجویان مقطع کارشناسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تنها از میان پذیرفتهشدگان دورههای روزانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی بررسی میشود.
به اطلاع متقاضیان مهمانی و انتقال مقطع کارشناسی در دانشگاه تهران برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ میرساند، با توجه به مقررات آموزشی وزارت عتف و دانشگاه تهران، امکان بررسی تقاضاهای مهمانی و انتقال دانشجویان «نوبت دوم»، «صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی» و «پردیسهای خودگردان» در دانشگاه تهران وجود ندارد.
بر این اساس، تنها تقاضای پذیرفتهشدگان دورههای روزانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی بررسی خواهد شد.
همچنین با توجه به محدودیت ظرفیت کلاسها، دانشگاه تهران از پذیرش درخواستهای مهمانی و انتقال پذیرفتهشدگان واحدهای اقماری به واحدهای اصلی دانشگاه معذور است.
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