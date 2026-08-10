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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۹

مهمانی و انتقال دانشجویان کارشناسی به دانشگاه تهران محدود شد

مهمانی و انتقال دانشجویان کارشناسی به دانشگاه تهران محدود شد

معاونت آموزشی دانشگاه تهران اعلام کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، فقط تقاضای مهمانی و انتقال پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محدودیت پذیرش درخواست مهمانی و انتقال دانشجویان کارشناسی به دانشگاه تهران اعلام شد، معاونت آموزشی دانشگاه تهران عنوان کرد: درخواست مهمانی یا انتقال دانشجویان مقطع کارشناسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تنها از میان پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی بررسی می‌شود.

به اطلاع متقاضیان مهمانی و انتقال مقطع کارشناسی در دانشگاه تهران برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ می‌رساند، با توجه به مقررات آموزشی وزارت عتف و دانشگاه تهران، امکان بررسی تقاضاهای مهمانی و انتقال دانشجویان «نوبت دوم»، «صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی» و «پردیس‌های خودگردان» در دانشگاه تهران وجود ندارد.

بر این اساس، تنها تقاضای پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی بررسی خواهد شد.

همچنین با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس‌ها، دانشگاه تهران از پذیرش درخواست‌های مهمانی و انتقال پذیرفته‌شدگان واحدهای اقماری به واحدهای اصلی دانشگاه معذور است.

کد مطلب 6912716
زهرا سیفی

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