به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی، فرمانده انتظامی مراغه روز چهارشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: رحیم خیری، از کارگران حراست شهرداری مراغه، هنگام انجام وظیفه در سطح شهر، کیفی حاوی طلا به ارزش یک میلیارد تومان، یک دستگاه تلفن همراه و مدارک شناسایی را پیدا کرد.
وی افزود: این کارگر با احساس مسئولیت و حفظ امانت، بدون هیچگونه چشمداشت مالی، اموال پیدا شده را به کلانتری تحویل داد و در نهایت، اموال از طریق پلیس به صاحب آن بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی مراغه با تقدیر از این اقدام ارزشمند گفت: رفتار این کارگر زحمتکش نشاندهنده صداقت، امانتداری و وجدان کاری است و میتواند الگویی شایسته برای ترویج فرهنگ درستکاری و مسئولیتپذیری در جامعه باشد.
سرهنگ فارسی خاطرنشان کرد: حفظ امانت و بازگرداندن اموال پیدا شده، نمونهای از رفتارهای اخلاقی و اجتماعی ارزشمند است که نقش مهمی در تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی دارد.
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