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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

نتایج نهایی آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی اعلام شد

نتایج نهایی آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی اعلام شد

نتایج نهایی آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی امروز ۴ مهرماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی ۱۹ شهریور برگزار شد. داوطلبان می توانند نتیجه آزمون خود را به صورت «قبول/ مردود» در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مشاهده کنند.

نتیجه داوطلبانی که به عنوان «دستیار سال آخر» در این آزمون شرکت کردند به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اعلام خواهد شد و دستیاران می توانند نتیجه خود را از دانشکده دندانپزشکی محل تحصیل دریافت کنند.

آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

دستیاران سال های اول تا چهارم رشته جراحی دهان و فک و صورت و دستیاران سال های اول و دوم سایر رشته های تخصصی دندانپزشکی موظف به شرکت در این آزمون بودند. ثبت نام آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی در بازه زمانی ۲۴ تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ انجام شد.

کد مطلب 6959278

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