تصادف مرگبار در جاده شبستر–صوفیان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادینیا ظهر سه شنبه گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه سمند با پراید در جاده شبستر به صوفیان، روبهروی پادگان، یک نفر جان باخت و دو نفر مصدوم شدند.
وی گفت: دو کد اورژانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شده است.
شبستر- سخنگوی اورژانس آذربایجانشرقی از تصادف در جاده شبستر- صوفیان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادینیا ظهر سه شنبه گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه سمند با پراید در جاده شبستر به صوفیان، روبهروی پادگان، یک نفر جان باخت و دو نفر مصدوم شدند.
وی گفت: دو کد اورژانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شده است.
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