تصادف مرگبار در جاده شبستر–صوفیان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا ظهر سه شنبه گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه سمند با پراید در جاده شبستر به صوفیان، روبه‌روی پادگان، یک نفر جان باخت و دو نفر مصدوم شدند.

وی گفت: دو کد اورژانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شده است.