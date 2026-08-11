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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

تصادف مرگبار در جاده شبستر–صوفیان

تصادف مرگبار در جاده شبستر–صوفیان

شبستر- سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی از تصادف در جاده شبستر- صوفیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا ظهر سه شنبه گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه سمند با پراید در جاده شبستر به صوفیان، روبه‌روی پادگان، یک نفر جان باخت و دو نفر مصدوم شدند.

وی گفت: دو کد اورژانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شده است.

کد مطلب 6914299

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    نظرات

    • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
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      میشه جلوتصافات راگرفت شایدمصلحت این است

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