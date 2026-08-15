تغییر محسوسی در اعتبارات ستاد دهه پایانی صفر رخ نداد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر صبح شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به نقش هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های مردمی در خدمت‌رسانی به زائران اظهار کرد: همه ما دور هم جمع شدیم تا مشکلات زائرینی را که پیاده و سواره به مشهدالرضا(ع) می‌آیند برطرف کنیم و فضای زیارت و ادای حاجت را برای آنها فراهم کنیم. هیئت‌های مذهبی در تمامی مسائلی که برای کشورمان اتفاق افتاده، چه سیل و زلزله، چه مسائل امنیتی و اجتماعی، با برپایی مواکب، پخت غذا و پذیرایی از کسانی که آسیب دیده‌اند، پای کار بوده و خودشان را ثابت کرده‌اند. ما در ایام دهه پایانی صفر از سراسر کشور و از حدود ۱۰ کشور موکب داشتیم؛ هرچند فراوانی حضور مربوط به خراسانی‌ها بود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای تشکل‌های مردمی افزود: به میدان آوردن مردم کار بسیار سختی است و ظرافت‌های خاص خودش را دارد. اگر ما توجهی به این تشکل‌های مردمی و نیازهای آنها نداشته باشیم، به مشکل خواهیم خورد و همین ظرفیت می‌تواند علیه خود ما استفاده شود. خواهشی که از عزیزان داریم این است که اگر زیرساختی برای این مواکب و تشکل‌های مردمی نیاز است، با تدبیر بهتر فراهم شود؛ بحث آرد، یخ، آب، برق، مسیر راه و روشنایی مسیر پیاده‌روی به سوی مشهد باید مورد توجه قرار گیرد. با وجود اینکه ستاد دهه پایانی صفر ملی شده و این مسیر ستادی شده است، تغییر محسوسی نسبت به سال‌های گذشته در حوزه فرهنگی و اعتبارات ندیدیم و با وجود جلساتی که با بزرگان داشتیم، به نظر می‌رسد تغییر خاصی در بودجه و سیاست‌ها ایجاد نشده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: برای ملی شدن این ستاد درخواست کردیم تمام مدیران کل تبلیغات اسلامی کشور به مشهد بیایند، از نزدیک مشکلات هیئت‌ها و مواکب را ببینند و در استان‌های خود این ظرفیت عظیم زائران و ظرفیت‌های استان‌هایشان را برای خدمت‌رسانی پای کار بیاورند؛ این اتفاق مبارکی بود و بسیاری از مشکلات در میدان حل شد. همچنین برای چهلم رهبر شهیدمان که یک فرصت ملی است؛ برنامه تلویزیونی «محفل» را دعوت کرده‌ایم و از اعضای شورای اداری درخواست داریم برای این مراسم پای کار بمانند و هر کسی هر کمکی که می‌تواند، هم در بحث مراسم و هم در بحث جمعیت، انجام دهد.