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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

تغییر محسوسی در اعتبارات ستاد دهه پایانی صفر رخ نداد

تغییر محسوسی در اعتبارات ستاد دهه پایانی صفر رخ نداد

مشهد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: با وجود ملی شدن ستاد دهه پایانی صفر، تغییر محسوسی در اعتبارات رخ نداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر صبح شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به نقش هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های مردمی در خدمت‌رسانی به زائران اظهار کرد: همه ما دور هم جمع شدیم تا مشکلات زائرینی را که پیاده و سواره به مشهدالرضا(ع) می‌آیند برطرف کنیم و فضای زیارت و ادای حاجت را برای آنها فراهم کنیم. هیئت‌های مذهبی در تمامی مسائلی که برای کشورمان اتفاق افتاده، چه سیل و زلزله، چه مسائل امنیتی و اجتماعی، با برپایی مواکب، پخت غذا و پذیرایی از کسانی که آسیب دیده‌اند، پای کار بوده و خودشان را ثابت کرده‌اند. ما در ایام دهه پایانی صفر از سراسر کشور و از حدود ۱۰ کشور موکب داشتیم؛ هرچند فراوانی حضور مربوط به خراسانی‌ها بود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای تشکل‌های مردمی افزود: به میدان آوردن مردم کار بسیار سختی است و ظرافت‌های خاص خودش را دارد. اگر ما توجهی به این تشکل‌های مردمی و نیازهای آنها نداشته باشیم، به مشکل خواهیم خورد و همین ظرفیت می‌تواند علیه خود ما استفاده شود. خواهشی که از عزیزان داریم این است که اگر زیرساختی برای این مواکب و تشکل‌های مردمی نیاز است، با تدبیر بهتر فراهم شود؛ بحث آرد، یخ، آب، برق، مسیر راه و روشنایی مسیر پیاده‌روی به سوی مشهد باید مورد توجه قرار گیرد. با وجود اینکه ستاد دهه پایانی صفر ملی شده و این مسیر ستادی شده است، تغییر محسوسی نسبت به سال‌های گذشته در حوزه فرهنگی و اعتبارات ندیدیم و با وجود جلساتی که با بزرگان داشتیم، به نظر می‌رسد تغییر خاصی در بودجه و سیاست‌ها ایجاد نشده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: برای ملی شدن این ستاد درخواست کردیم تمام مدیران کل تبلیغات اسلامی کشور به مشهد بیایند، از نزدیک مشکلات هیئت‌ها و مواکب را ببینند و در استان‌های خود این ظرفیت عظیم زائران و ظرفیت‌های استان‌هایشان را برای خدمت‌رسانی پای کار بیاورند؛ این اتفاق مبارکی بود و بسیاری از مشکلات در میدان حل شد. همچنین برای چهلم رهبر شهیدمان که یک فرصت ملی است؛ برنامه تلویزیونی «محفل» را دعوت کرده‌ایم و از اعضای شورای اداری درخواست داریم برای این مراسم پای کار بمانند و هر کسی هر کمکی که می‌تواند، هم در بحث مراسم و هم در بحث جمعیت، انجام دهد.

کد مطلب 6916842

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