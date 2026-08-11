هجدهمین پرتاب یک موشک چینی به آتش بازی ختم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، شرکت دولتی علم و فناوری هوافضای چین(CASC) در ساعت ۱۲ بامداد امروز به وقت گرینویچ موشک لانگ مارچ ۷A را از مقر پرتاب های فضایی ونچانگ در استان هاینان چین به فضا فرستاد. حدود ۸۵ دقیقه پس از پرتاب، موشک منجر شد و آتش و انبوهی از دود و زباله را در حالیکه به سمت اتمسفر زمین در حال حرکت بود، پراکنده کرد.

CASC هنوز بیانیه ای درباره این رویداد منتشر نکرده اما ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده اند، شوک تماشاچیان در لحظه انفجار موشک را منتشر کردند. با توجه به این رویداد به نظر می رسد ماموریت به طور کامل شکست خورده و علاوه بر وسیله پرتاب، محموله آن نیز از بین رفته است.

این هجدهمین ماموریت موشک لانگ مارچ ۷A از زمان رونمایی آن در ۲۰۲۰ میلادی به حساب می آید. چهار بوستر جانبی و بخش مرکزی این موشک به عنوان یک مجموعخ کامل طی مرحله اول جداسازی، رها می شوند. این مرحله کمتر از سه دقیقه پس از پرتاب رخ می دهد. از آنجا که حادثه جدید در ثانیه ۸۵ پس از پرتاب رخ داده، موشک هنوز در مرحله سوزاندن سوخت موتورهای اصلی بود تا از اتمسفر زمین خارج شود.

موشک ۷A یک نسخه از خانواده موشک های لانگ مارچ ۷ است که ۶۰ متر ارتفاع و دو بوستر دارد و می تواند هفت تن بار را به مدار زمین ببرد.