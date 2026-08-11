  1. استانها
  2. البرز
۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

جاده چالوس یک طرفه شد؛ تردد از مرزن آباد به سمت کرج و تهران ممنوع

جاده چالوس یک طرفه شد؛ تردد از مرزن آباد به سمت کرج و تهران ممنوع

کرج _ رئیس پلیس راه البرز گفت: تردد خودروها در جاده چالوس از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران به‌دلیل شرایط ترافیکی ممنوع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پیمان کرمی، رئیس پلیس راه البرز، از ممنوعیت تردد خودروها در محور چالوس از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران خبر داد و گفت: تردد خودروها در جاده چالوس از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران ممنوع است.

وی افزود: این محدودیت تردد در راستای مدیریت بار ترافیکی و تسهیل عبور و مرور خودروها در محور چالوس اعمال شده است.

ترافیک سنگین عامل محدودیت

سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا نیز از یک‌طرفه شدن جاده چالوس از ساعت ۹ صبح امروز خبر داد و گفت: این محدودیت به دلیل ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال اعمال شده است.

بر اساس این گزارش، رانندگان پیش از عزیمت به محورهای شمالی از آخرین وضعیت ترافیکی مسیر مطلع شده و ضمن رعایت توصیه‌های پلیس، از توقف‌های غیرضروری در طول مسیر خودداری کنند.

کد مطلب 6913875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها