اجرای ۴۸۰ فقره حکم رفع تصرف و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در سخنانی از اجرای ۴۸۰ فقره حکم رفع تصرف و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در قالب تبصرههای یک و دو قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها طی سال ۱۴۰۵ خبر داد.
وی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی در صیانت از اراضی کشاورزی بهعنوان بخشی از بیتالمال، از اجرای احکام رفع تصرف و تغییر کاربری اراضی در سطح استان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۵ در مجموع ۴۸۰ فقره حکم رفع تصرف و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در قالب تبصرههای یک و دو قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اجرا شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان در تشریح جزئیات این احکام، افزود: در قالب تبصره یک این قانون، ۶۰ فقره حکم و در قالب تبصره دو نیز ۴۲۰ فقره حکم به مساحت پنج هزار و ۶۴۶ هکتار اجرا شده است.
حسنوند با اشاره به اجرای احکام قلعوقمع نیز، تصریح کرد: در این مدت ۱۷ فقره حکم قلعوقمع نیز در استان اجرا شده است.
وی با تأکید بر اینکه برخورد با هرگونه تصرف غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بدون هیچ اغماضی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: اجرای این احکام با هماهنگی و همکاری سازمان جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط صورتگرفته و دستگاه قضایی در راستای حفظ حقوق بیتالمال و جلوگیری از هدررفت اراضی حاصلخیز، در کنار اقدامات پیشگیرانه، با متصرفان و متخلفان برخورد قاطع خواهد کرد.
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