به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قائم‌پناه در نشست پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به استان اردبیل که در شهریور سال ۱۴۰۴ انجام شده بود، اظهار کرد: خوشبختانه استان اردبیل توانسته ۱۰۰درصد اعتبارات پروژه‌های عمرانی و تسهیلات طرح‌های اقتصادی سفر رئیس‌جمهور را جذب کند.

وی با اشاره به عملکرد نظام بانکی در اجرای تعهدات مربوط به مصوبات سفر رئیس‌جمهور افزود: استان اردبیل توانسته است ۱۰۰درصد اعتبارات مصوب از مجموع ۱۶ بانک عامل و مؤسسات مالی را که براساس مصوبات سفر یک سال گذشته موظف به پرداخت تسهیلات بودند، جذب کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: استان اردبیل همچنین ۱۰ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش مجموعاً ۳۴هزار میلیارد تومان را عملیاتی کرده است.

قائم‌پناه تصریح کرد: این میزان جذب اعتبار بیان‌کننده تلاش مدیریت استان در پیگیری مصوبات و هماهنگی میان مجموعه مدیریتی استان، دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی است.

وی بر تداوم این روند تا تحقق کامل اهداف پیش‌بینی‌شده در سفر رئیس‌جمهور تأکید کرد و گفت: پیگیری پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اقتصادی و موضوع تأمین منابع مالی طی یک سال گذشته، در دستور کار جدی مدیریت استان قرار داشته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور بیان کرد: تداوم پیگیری مصوبات و رفع موانع باقی‌مانده ضرورت دارد و باید اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و فرایند اجرایی آن‌ها و خدمت‌رسانی به مردم تسهیل و تسریع شود.

گفتنی است نشست پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور، یکی از مقاطع ارزیابی عملکرد استان پس از گذشت یک سال از این سفر محسوب می‌شود که براساس گزارش‌های ارائه‌شده، استان اردبیل در بخش مهمی از تعهدات مالی و اعتباری، عملکرد مناسبی در میان استان‌های کشور داشته است.