اعزام ۲۰۰ ملایری به اردوی راهیان نور غرب کشور

سرهنگ داود مهدوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۲۰۰ نفر ملایری با پنج دستگاه اتوبوس به اردوی دو روزه راهیان نور غرب کشور اعزام شدند تا با حضور در مناطق عملیاتی با رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های رزمندگان آشنا شوند، افزود: اردوی راهیان نور غرب دانشگاه معنوی نسل جوان و سنگر مقابله با جنگ نرم دشمن است.

وی با اشاره به نقش استان همدان و شهرستان ملایر در عملیات دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: یکی از محورهای مهم این اردوها بازخوانی نقش رزمندگان استان همدان در عملیات دوران دفاع مقدس در استان کرمانشاه، به‌ویژه عملیات مرصاد است و راویان حاضر در کاروان‌ها، رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان همدانی را برای زائران به‌ویژه نسل جوان روایت و تبیین خواهند کرد تا این بخش ارزشمند از تاریخ دفاع مقدس و نقش مردم همدان در آن، بیش ازپیش شناخته شود.

فرمانده سپاه ملایر تصریح کرد: فراموشی و تحریف ۲ آسیب و خطر بزرگی است که در کمین هر حادثه بزرگ تاریخی قرار دارد و اردوهای راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از ۲ آسیب فراموشی و تحریف است.

وی ادامه داد: تلاش ما بر این است که راهیان نور علاوه بر بازخوانی تاریخ دفاع مقدس فرصتی برای شناخت بهتر واقعیت‌های امروز و دستاوردهای کشور باشد تا ضمن تجدید عهد با آرمان‌های شهدا فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های امروز به‌درستی منتقل شود.

سرهنگ مهدوی با اشاره به اینکه زائران در این سفر ۲ روزه از یادمان‌های دوران دفاع مقدس در کرمانشاه، پادگان ابوذر، سرپل ذهاب، چار زبر، بازی دراز و یادمان مرصاد بازدید می‌کنند بر اهمیت برگزاری اردوهای راهیان نور در شرایط کنونی تاکید و اظهار کرد: دشمن امروز با جنگ ترکیبی و رسانه‌ای به دنبال تغییر باورها و ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه است و در چنین شرایطی اردوهای راهیان نور فرصتی مغتنم برای روشنگری، تبیین ارزش‌ها و تقویت بنیه اعتقادی افراد، به‌ویژه نسل جوان به شمار می‌رود.



وی با بیان اینکه بدون تبیین و تبلیغ قطعا هیچ فکری و هیچ اندیشه‌ی متقنی توفیق رواج و اعتقاد عمومی را پیدا نخواهد کرد و شهدا عملا کار بزرگی را انجام دادند، افزود: سنت ستودنی و حرکت بابرکت که از چند سال پیش در قالب کاروان های راهیان نور به راه افتاده است، باید همچنان ادامه یابد.

فرمانده سپاه ملایر با بیان اینکه سپاه و بسیج وظیفه خود می‌دانند که با برگزاری اردوهای راهیان نور این ثروت عظیم را به نسل جدید و دانش‌آموزان عرضه کنند و آنها را با افتخارات دفاع مقدس آشنا سازند، ادامه داد: اردوهای راهیان نور فصل بازخوانی رشادت‌های جوانان، رزمندگان، دلاوران و مومنانی را که کشور و تاریخ و ملت ما همواره مدیون آنها است.