سال گذشته ۴۰ هزار زن سرپرست خانوار صاحب مسکن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در راستای تعامل خود با سایر نهادهای متولی، قرارداد همکاری با سازمان بهزیستی کشور امضا کرد.

سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی در این مراسم گفت: سازمان بهزیستی دو نوع خدمات ارائه می‌دهد که نخستین خدمات به عموم مردم است. معمولا این دسته از خدمات از دید جامعه مغفول می‌ماند. این خدمات شامل غربالگری‌های مختلف چشم، گوش، روانشناختی، اورژانس، آسیب‌های اجتماعی و... است که همه کسانی که به سن ۶۰ سال برسند از آن بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: خدمات نوع دوم، مربوط به سالمندان بوده که از انواع خدمات و حمایت از سازمان بهزیستی برخوردار هستند.

وی با اشاره به این جمعیت ادامه داد: حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد معلول در کشور وجود دارد. تعداد جمعیت سالمندان کشور ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر و حدود ۳۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور هستند که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.

وی تصریح کرد: فقط سال گذشته ۴۰ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار در فرایند مهارت‌آموزی قرار گرفتند. مستمری‌پردازی با توانمندسازی و فرصت‌آفرینی همراه با مهارت و اشتغال امکان‌پذیر است. در این راستا در دولت چهاردهم فرصت‌های شغلی برای ۳۶ هزار زن و زن سرپرست خانوار فراهم شده است. در ادامه این توانمندسازی طی یک سال گذشته حدود ۷ هزار نفر از زنان صاحب مسکن شدند. کمک هزینه تحصیلی از دیگر خدمات ارائه شده از سوی سازمان بهزیستی است که به دانش‌آموزان و دانشجویان پرداخت می‌شود. در این راستا ۱۰۸ هزار نفر پوشش داده شدند.

رئیس سازمان بهزیستی در ادامه سخنان خود یادآور شد: طی تفاهم‌نامه‌ای که امروز بین سازمان بهزیستی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر منعقد شد بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی نزدیک به ۷۱ هزار خواهد رسید. بر اساس جمعیت بیمه شده پیشین و فعلی در مجموع ۱۰۶ هزار نفر تحت پوشش بیمه رایگان اجتماعی قرار گرفتند.

حسینی اظهار کرد: احتمالاً امسال ۳۵۰ هزار نفر به این آمار اضافه می‌شود که تحت پوشش این قرارداد قرار دارند.