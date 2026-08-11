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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

پیام تبریک پزشکیان به سرلشکر عبداللهی

پیام تبریک پزشکیان به سرلشکر عبداللهی

رئیس جمهور در پیامی ضمن تبریک انتصاب سرلشکر عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تجربه ارزشمند جنابعالی در عرصه‌های مختلف فرماندهی پشتوانه‌ای گران‌سنگ خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک به سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی، این انتصاب را تبریک گفت و اظهار کرد: دولت وفاق ملی، نیروهای مسلح را از ارکان اقتدار، امنیت و استقلال کشور می‌داند و بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی همه بخش‌های نظام برای صیانت از امنیت ملی، منافع و تمامیت ارضی کشورمان تأکید دارد.

متن پیام تبریک رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی

رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح

انتصاب هوشمندانه جنابعالی را از سوی رهبر عالی‌قدر و فرمانده معظم کل قوا به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

در شرایطی که صیانت از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند هوشیاری، هماهنگی و آمادگی همه‌جانبه است، مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح از جایگاهی ممتاز و راهبردی برخوردار است. تجربه ارزشمند جنابعالی در عرصه‌های مختلف فرماندهی و حضور مؤثر در میدان دفاع از کشور، پشتوانه‌ای گران‌سنگ برای ایفای این مسئولیت خطیر خواهد بود.

امروز اقتدار ایران عزیز، در کنار توان دفاعی، به انسجام و هم‌افزایی نیروهای مسلح و بهره‌گیری از دانش، تجربه و ظرفیت‌های نوین دفاعی کشور وابسته است. اطمینان دارم جنابعالی با نگاه راهبردی و آینده‌نگر، در مسیر تقویت هماهنگی میان نیروهای مسلح و ارتقای توان بازدارندگی کشور، منشأ آثار ارزشمند خواهید بود.

دولت وفاق ملی، نیروهای مسلح را از ارکان اقتدار، امنیت و استقلال کشور می‌داند و بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی همه بخش‌های نظام برای صیانت از امنیت ملی، منافع و تمامیت ارضی کشورمان تأکید دارد.

از خداوند متعال برای جنابعالی در این مسئولیت بزرگ، توفیق روزافزون و برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عزت، اقتدار و سربلندی مسئلت دارم.

با گرامیدشت مقام شامخ شهید پرافتخار و سرافراز امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، امیدوارم در سایه الطاف الهی، توجه حضرت ولی عصر و تدابیر داهیانه فرماندهی کل قوا در مأموریت‌های محوله موفق و مؤید باشید.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6914304
رامین عبداله شاهی

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