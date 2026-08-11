هراس عون از رویارویی با تل آویو و اصرار بر پیشرفت در مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون، رئیسجمهور لبنان ضمن اصرار بر مذاکره با تل آویو مدعی شد: مذاکرات با اسرائیل در حال پیشرفت است و در هر صورت، زمینه و بستر آن بسیار بهتر از پیامدهای جنگی ویرانگر برای ماست.
وی بدون توجه به حملات هوایی و اقدامات ویرانگر رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان ادعا کرد: حجم تجاوزات اسرائیل به کشور ما پس از امضای توافقنامه چارچوب کاهش یافته که این موضوع تأثیر مثبتی بر بازگشت لبنانیها برای سپری کردن تابستان در موطن خویش داشته است.
وی با اشاره به اینکه هیچ اختلافی میان لبنانیها بر سر اهداف کلی وجود ندارد، افزود: همه بر لزوم عقبنشینی کامل اسرائیل، بازگشت اسرا و بازسازی مناطق تخریبشده اتفاقنظر دارند و ما در نهایت اجازه نخواهیم داد اسرائیل حتی در یک وجب از خاک ما باقی بماند و حضور هیچ سربازی از آنان را در سرزمینمان نخواهیم پذیرفت.
رئیسجمهور لبنان ادعا کرد: ما همواره شعارهایی میشنویم مبنی بر اینکه آنچه با زور گرفته شده تنها با زور پس گرفته میشود، اما واقعیتهای روی زمین بطلان این مقوله را اثبات کرده است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که مردم جنوب لبنان بهجای ادامه جنگهایی که با اهداف غیرلبنانی به نام آنان اداره میشود، به آرامش و ثبات در سرزمین خود دست یابند.
وی مدعی شد: هدف امروز من این است که به هر قیمتی کشور را حتی با وجود مخالفت کسانی که به دنبال تخریب پایههای دولت و جلوگیری از بازسازی آن هستند، دوباره بسازم.
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