تجلی شکوه عزاداری؛ ۲۸ صفر در دیار آفتاب غرق در سوگ است

به گزارش خبرنگار مهر، با فرارسیدن سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، از ساعات ابتدایی امروز چهارشنبه ، فضای شهر اراک با برپایی مراسم عزاداری و برافراشته شدن پرچمهای سیاه، رنگ و بوی سوگ به خود گرفت.
دستههای عزاداری و هیئتهای مذهبی با حضور گسترده مردم در معابر مختلف شهر، مراسم سوگواری را برگزار و در این راستا، کاروان بزرگ عزاداران ۲۸ صفر از میدان شهدا آغاز و با عبور از خیابان شهید رجایی، به سمت مسجد و مصلای بیتالمقدس اراک در حرکت است.
علاوه بر مسیر اصلی کاروان، مساجد، حسینیهها و محلههای مختلف اراک نیز میزبان عزاداران هستند؛ آیینی که بخشی از آن بر پایه سنتهای دیرینه محلهها استوار است.
همچنین در سوی دیگر شهر، بقاع متبرکه از جمله آستان مقدس امامزادگان عبدالله و آمنهخاتون(ع)، کانونهای اصلی تجمع عزاداران و زیارتگزاران قرار گرفتهاند که سوگ خیابانی را با فضای معنوی زیارت پیوند میزنند.
همزمان با این آیینهای مذهبی، مشهد میقان نیز میزبان زائران و عزاداران است؛ آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) برادر امام رضا(ع)، شاهد حضور پرشور مردم برای عرض ارادت در این ایام است.
سنت نذری نیز به عنوان یکی از مهمترین نمادهای مشارکت اجتماعی در اراک جلوهگر شده است و بدون تردید گسترش سفرههای اطعام در مسیر کاروانها و حضور بیهیاهوی خادمان در آمادهسازی غذاها، نشان از همبستگی و روحیه ایثار میان خانوادهها و هیئتهای مذهبی دارد.
حضور مردم اراک با حمل پرچمهای «یالثارات» و «هیهات منّا الذلّة» در این آیین مذهبی، علاوه بر اقامه عزا، بازخوانی مکتب ایستادگی و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبری است که پیوند عمیق میان آیینهای مذهبی و مسئولیتهای اجتماعی را در فرهنگ این شهر نشان میدهد.
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