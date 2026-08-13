به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصیمهر، پیش از ظهر پنجشنبه، در حاشیه مراسم جاماندگان طوس، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت علی بن موسیالرضا(ع)، اظهار کرد: از شب گذشته تاکنون همکاران انتظامی در حوزههای مختلف برای تأمین امنیت زائران و شرکتکنندگان در این مراسم در حال فعالیت هستند.
وی افزود: با حضور و استقرار نیروهای انتظامی و اجرای تمهیدات پیشبینیشده، امنیت زائران در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم بهطور کامل تأمین شده است.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران با بیان اینکه تاکنون مشکل خاصی در حوزه امنیتی گزارش نشده است، گفت: پلیس در کنار مردم و زائران حضور دارد و خدمترسانی و تأمین نظم و امنیت مراسم تا پایان حضور عزاداران ادامه خواهد داشت.
القاصیمهر در پایان ضمن قدردانی از مردم ولایتمدار شهرستان ورامین و سایر شرکتکنندگان در مراسم، بر تداوم همکاری مردم با نیروهای انتظامی برای برگزاری هرچه باشکوهتر و ایمنتر این مراسم تأکید کرد.
براساس این گزارش، مراسم پیاده روی جاماندگان ارض طوس برای اولین بار توسط مرحوم آیت الله سیدمرتضی محمودی گلپایگانی از مسیر مسجد صاحب الزمان(عج) به سوی حرم امامزاده جعفر(ع) پیشوا پایه گذاری شد و پس از آن این مراسم هرساله در این مسیر برگزار می شود.
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