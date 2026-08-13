هشدار نارنجی هواشناسی در ایلام؛ موج گرما تا دوشنبه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این اطلاعیه، این سامانه از روز شنبه ۲۴ مرداد آغاز شده و تا پایان روز دوشنبه ۲۶ مردادماه تداوم خواهد داشت. در این مدت، دمای هوا در مناطق گرمسیری استان به بیش از ۵۰ درجه سانتی‌گراد و در مناطق سردسیری به بیش از ۴۰ درجه خواهد رسید.

هواشناسی ایلام نسبت به افزایش مصرف آب و برق، خطر گرمازدگی به‌ویژه برای سالمندان، کودکان و بیماران و همچنین احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی هشدار داده است.

مدیریت بهینه مصرف انرژی، خودداری از ترددهای غیرضروری در ساعات گرم روز و انجام آبیاری مزارع و باغات در ساعات خنک شبانه‌روز از مهم‌ترین توصیه‌های این هشدار عنوان شده است.