اجرای شهربازی ارم تبریز با یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز شنبه در جریان بازدید از روند اجرایی شهربازی ارم، افزود: عملیات اجرایی این شهربازی جدید و روباز با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال در پارک جنگلی ارم شروع شده و هم اکنون مراحل تجهیز و نصب وسایل بازی آن با صرف یک هزار میلیارد ریال در حال انجام است.
وی با بیان اینکه تلاش می شود این مجموعه بزرگ تفریحی تا ۲ ماه آینده تکمیل و به بهره برداری برسد، اظهار کرد: به منظور افزایش سرانه فضای تفریحی و ایجاد فضاهای شاد و مفرح برای شهروندان، طراحی و احداث شهربازیهای جدید در نقاط مختلف شهر شروع شده است.
شهردار تبریز با اشاره به تجهیزات خریداری شده برای این مجموعه تفریحی، گفت: ۱۱ دستگاه بازی برای این شهربازی خریداری شده و برای تامین روشنایی مجموعه و محدوده پیرامونی آن نیز یک دکل ۱۸ متری تهیه و نصب شده است.
هوشیار، ادامه داد: تمامی تجهیزات و وسایل بازی این مجموعه با رعایت ضوابط و اخذ مجوزهای استاندارد تامین و نصب میشود تا شهروندان با اطمینان از این مجموعه استفاده کنند و در قالب اجرای این طرح، دسترسی از اتوبان پاسداران به شهربازی ارم و احداث سرویسهای بهداشتی نیز اجرا میشود.
وی با اشاره به برنامه شهرداری تبریز برای توسعه فضاهای تفریحی در سایر نقاط شهر، یادآور شد: علاوه بر شهربازی روباز ارم، شهربازی پارک صنعت در محله قراملک نیز توسط شهرداری طراحی و اجرا و مجموعه تفریحی باغلارباغی نیز به روزرسانی می شود.
هوشیار، افزود: طبق برنامهریزیهای انجام شده، شهربازی جدید دیگری در شرق تبریز طراحی و اجرا خواهد شد تا ساکنان این بخش از شهر نیز از امکانات تفریحی مناسب بهرهمند شوند.
گفتنی است کلانشهر ۱.۸ میلیون نفری تبریز دارای ۱۰ منطقه شهرداری و سازمان های تابعه است.
نظر شما