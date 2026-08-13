نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه‌روز گذشته بیشترین مقدار بارش از ایستگاه‌های عشق‌آباد با ۳۰.۵ میلی‌متر و زرنه با ۷.۷ میلی‌متر گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی افزود: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، امروز و فردا به‌صورت محدود و محلی شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، وزش باد لحظه‌ای شدید و رگبار باران و رعدوبرق پراکنده با احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و جاری شدن روان‌آب فراهم است.

وی ادامه داد: به همین منظور از روز دوشنبه هشدار هواشناسی در سطح زرد صادر شده است.

داداشی بیان کرد: بیشترین احتمال بارش طی امروز در شهرستان‌های راز و جرگلان، مانه و سملقان و دامنه‌ها و ارتفاعات استان در دو رشته‌کوه کپه‌داغ و آلاداغ و روز جمعه در راز و جرگلان، شمال شیروان و بجنورد و دامنه‌ها و ارتفاعات قله شاه‌جهان برآورد می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی گفت: احتمال و شدت بارش برای امروز بیشتر از فردا است.

وی افزود: از نظر دمایی، تغییرات جزئی دما برای امروز و فردا پیش‌بینی می‌شود و تغییرات احتمالی در بولتن پیش‌بینی‌های روزهای آینده لحاظ خواهد شد.

داداشی بیان کرد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند.

وی گفت: طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۲۱ و ۳۴ درجه سانتی‌گراد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی افزود: در بین مراکز شهرستان‌های استان، فاروج با کمینه دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.