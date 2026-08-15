به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شهامت صبح شنبه در جلسه شورای اداری استان از افزایش ۳۰ درصدی ورود ناوگان عمومی به استان و رشد چهار درصدی سهم خودروهای شخصی خبر داد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی بیان کرد: این افزایش نشان می‌دهد با یک اشاره کوچک دولت به بحث سوخت، فشاری که بر کمبود ناوگان عمومی وجود دارد، به‌شدت تشدید خواهد شد و حتماً باید این موضوع به‌عنوان یک مسئله اساسی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: فراخوان گسترده کشوری با برگزاری سه جلسه ملی با حضور مدیران مرتبط کشوری و ریاست سازمان حمل‌ونقل و همچنین سه جلسه استانی انجام شد و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، از ظرفیت‌های مختلف برای تأمین اتوبوس استفاده کردیم؛ از جمله ناوگان کشور افغانستان که ۲۴۱ دستگاه اتوبوس در بخش‌های مختلف وارد شد. این اقدامات موجب شد اگر در ایام اربعین حسینی حدود یک هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در روز در پایانه مرزی داشتیم، در دو روز گذشته یک هزار و ۹۷۸ دستگاه اتوبوس در روز در پایانه‌ای که طراحی آن برای سرویس‌دهی ۹۰۰ دستگاه اتوبوس بود، فعالیت کنند.

شهامت ادامه داد: ما بابت تأخیرهای عملیاتی شرمنده زائران هستیم، اما وقتی بیش از دو برابر ظرفیت طراحی‌شده پایانه از آن استفاده می‌شود، مشخص است که تمام فشار روی محدودیت‌های عملیاتی قرار خواهد گرفت. در حوزه هوایی نیز با توجه به آسیب‌هایی که فرودگاه مشهد دیده است، موضوع آماده‌سازی سایت و رفع مشکلات سوختی ناشی از جنگ باید در اولویت باشد. ظرفیت پرواز نیز با توجه به شرایط موجود تحت فشار قرار گرفته است. در حوزه جاده‌ای نیز ما حداقل به ۶۰۰ دستگاه اتوبوس به‌صورت روزانه نیاز داریم؛ هر سال ناوگان ما پیرتر می‌شود و تقاضا برای ناوگان افزایش پیدا می‌کند و واقعاً ظرفیتی در کشور وجود ندارد که ما آن را شناسایی کرده و پای کار نیاورده باشیم؛ حتی از کشور همسایه افغانستان نیز استفاده کردیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با اشاره به فشار ناشی از ترددهای مرزی و محدودیت زیرساخت‌های جاده‌ای اظهار کرد: سفر اربعین یک سفر بسیار عظیم و مقدس است، اما چند سال است که در زیرساخت‌های آن سرمایه‌گذاری‌های ویژه‌ای شکل گرفته و بخش تجاری نیز فعال است. در استان و دهه پایانی صفر نیز باید به این سمت برویم. روز پنجشنبه یک هزار و ۸۶۸ کامیون از مرز عبور کرد و رکورد چندین‌ساله تردد مرزی شکسته شد. مجموع تردد ۲ هزار و ۳۱۴ دستگاه نیز نشان می‌دهد چه فشاری بر زیرساخت‌های داخلی استان وارد می‌شود و باید ببینیم چگونه می‌توان هم سفر ایمن زائران را داشت، هم اقتصاد استان انجام بگیرد، هم ماندگاری و صادرات استان حفظ شود و هم بتوانیم به زائران امام رضا(ع) خدمت کنیم. در حوزه جاده‌ای نیز کمبود شدید آزادراه‌ها را داریم؛ سهم هفت‌ونیم درصدی ما از جمعیت و وسعت کشور و سهم زیر دو درصدی از آزادراه‌ها نشان می‌دهد چه فشاری بر شبکه فرسوده استان وجود دارد و خواهش من این است که به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.

وی با اشاره به محدودیت ظرفیت پایانه مسافربری و ضرورت تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: محدودیت ظرفیت پایانه مسافربری موضوعی است که باید کمک ویژه‌ای به شهردار مشهد در این حوزه شود. امیدوارم موضوع کمبود ناوگان کشوری اتوبوس، با سهم ویژه‌ای برای خراسان رضوی جبران شود. اگر قرار باشد با اتوبوس ۸۰ میلیارد تومانی سرمایه‌گذار وارد شود، واقعاً با چه هزینه‌ای باید به زائری که جزو ضعیف‌ترین اقشار است، سرویس‌دهی کنیم؟ با این محدودیت‌هایی که در حوزه هوایی و ریلی داریم، کار راحتی نخواهد بود و ما همیشه شرمنده زائران خواهیم بود.