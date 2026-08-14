به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان نهاوند، اظهار کرد: معیار حقیقی کرامت انسان‌ها نزد خداوند، تقوا است و انسان مومن باید در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی رضایت الهی را ملاک عمل خود قرار دهد.

وی با اشاره به نقش عقل در هدایت انسان افزود: خداوند متعال در کنار پیامبران عقل را به‌عنوان حجتی بزرگ در وجود انسان قرار داده و هدف بعثت انبیا نیز رهایی بشر از جهالت، بیدار کردن عقل‌ها و هدایت انسان به سمت سعادت حقیقی بوده است.

امام‌جمعه نهاوند با تشریح تفاوت میان ناآگاهی علمی و جهالت رفتاری تصریح کرد: ممکن است فردی از تحصیلات و دانش ظاهری برخوردار باشد اما به دلیل کنار گذاشتن عقل، فطرت و ارزش‌های الهی گرفتار جهالت شود، این نوع جهالت به‌مراتب خطرناک‌تر از بی‌سوادی است.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به ویژگی‌های دوران جاهلیت پیش از اسلام گفت: بت‌پرستی، تعصب‌های قبیله‌ای، ظلم، بی‌عدالتی، جنگ‌افروزی، تفاخر به مال و قدرت و نگاه ابزاری به زنان از نشانه‌های جاهلیت نخستین بود اما جاهلیت امروز با استفاده از علم، فناوری، رسانه و شبکه‌های اجتماعی، گستره و قدرت تخریب بیشتری پیدا کرده است.

وی مصرف‌گرایی افراطی، تجمل‌پرستی، عادی‌سازی گناه و تضعیف بنیان خانواده را از جلوه‌های جاهلیت مدرن دانست و عنوان کرد: فضای مجازی و ابزارهای رسانه‌ای در صورت نبود نظارت و سواد رسانه‌ای می‌توانند به بستری برای ترویج ناهنجاری‌ها و آسیب زدن به باورهای نسل جوان تبدیل شوند.

امام جمعه نهاوند از خانواده‌ها و مسئولان خواست نسبت به پیامدهای فرهنگی و تربیتی فضای مجازی حساس باشند و افزود: والدین باید بدانند فرزندانشان در فضای مجازی با چه محتواهایی مواجه می‌شوند چراکه بی‌تفاوتی نسبت به این موضوع می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای خانواده و جامعه به همراه داشته باشد.

حجت الاسلام محمدی همچنین بر ضرورت صیانت از حجاب، عفاف و سلامت اخلاقی جامعه تاکید کرد و گفت: برخی گناهان تنها به شخص گناهکار محدود نمی‌شوند بلکه آثار آن‌ها دامنه گسترده‌ای پیدا می‌کند و زمینه انحراف دیگران به‌ویژه جوانان را فراهم می‌سازد.

وی خاطرنشان کرد: رفتار هر فرد در محیط عمومی می‌تواند بر دیگران اثر بگذارد ازاین‌رو همه افراد جامعه در قبال سلامت فرهنگی و اخلاقی محیط اجتماعی مسئول هستند.

امام‌جمعه نهاوند از حضور مردم در مراسم و مجالس مذهبی ماه‌های محرم و صفر قدردانی کرد و گفت: حضور باشکوه و آگاهانه مردم در این برنامه‌ها نشان‌دهنده ارادت آنها به اهل‌بیت(ع) بصیرت دینی و شناخت درست از شرایط جامعه است.

وی از هیئت‌های مذهبی، روحانیان، مداحان، خادمان، بانیان و همه افرادی که در برگزاری این آیین‌ها مشارکت داشتند تشکر کرد و افزود: مجالس اهل‌بیت(ع) باید علاوه بر شور و عاطفه موجب افزایش معرفت، آگاهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شود.

حجت السلام محمدی با گرامیداشت روز مقاومت اسلامی و یادآوری پیروزی حزب‌الله لبنان در جنگ ۳۳روزه اظهار کرد: مقاومت یک انتخاب احساسی و مقطعی نیست بلکه ضرورتی مبتنی بر عقل، شرع و تجربه‌های تاریخی است.

وی با بیان اینکه منطق و ضرورت مقاومت باید به‌صورت روشن برای جامعه، به‌ویژه نسل جوان، تبیین شود، افزود: مردم باید بدانند چرا مقاومت ضروری است، دشمن چه اهدافی را دنبال می‌کند و ایستادگی ملت‌ها چگونه می‌تواند مانع سلطه و تجاوز شود.

امام جمعه نهاوند با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ گفت: بررسی تاریخ نشان می‌دهد اعتماد به قدرت‌های سلطه‌گر چه پیامدهایی برای کشورها داشته است و مرور این حوادث تاریخی باید موجب افزایش بصیرت و دشمن‌شناسی جامعه شود.

وی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام میان مردم تاکید کرد و گفت: وحدت، آگاهی، توکل به خداوند و حضور مردم در صحنه از مهم‌ترین عوامل عبور کشور از توطئه‌ها و مشکلات است.

حجت الاسلام محمدی در ادامه به مسائل اقتصادی و معیشتی پرداخت و تصریح کرد: هرگونه تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین و حامل‌های انرژی باید با توجه به شرایط اقتصادی، نرخ تورم و توان مالی مردم انجام شود و افزایش ناگهانی و شوک‌آور قیمت‌ها قابل قبول نیست و فشار آن بیش از همه بر دوش اقشار ضعیف، کارگران و حقوق‌بگیران قرار می‌گیرد.

وی مصرف بالای انرژی را یکی از مشکلات کشور دانست و افزود: اصلاح الگوی مصرف ضروری است اما اجرای سیاست‌های اقتصادی نباید به‌گونه‌ای باشد که مردم را با فشار جدید معیشتی مواجه کند.

امام‌جمعه نهاوند از دولت و مجلس خواست در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، تناسب میان درآمد مردم و تورم را مورد توجه قرار دهند و گفت: نمی‌توان هزینه‌های زندگی را افزایش داد اما درآمد اقشار مختلف جامعه را متناسب با آن اصلاح نکرد و حفظ قدرت خرید مردم و تامین نیازهای اساسی آنها باید در اولویت مسئولان قرار گیرد.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به حوادث و تلفات جاده‌ای در محورهای شهرستان نهاوند خواستار اقدام فوری دستگاه‌های مسئول برای رفع نقاط حادثه‌خیز شد و اظهار کرد: موضوع راه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل به طور مستقیم با جان مردم ارتباط دارد و نباید در پیچ‌وخم مکاتبات و فرایندهای اداری معطل بماند.

وی به تاخیر در بهره‌برداری از مسیر و پل حاج‌علیمراد اشاره کرد و گفت: مسئولان مربوطه باید هرچه سریع‌تر موانع موجود را برطرف کنند و ادامه این تعلل‌ها علاوه بر ایجاد مشکل برای شهروندان و مسافران، می‌تواند حوادث تلخ و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.