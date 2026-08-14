کشف ۱۲ هزار لیتر بنزین قاچاق در شهرستان سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر درخشان‌ نیا در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید سیاوش مهربونجی این شهرستان در راستای مقابله با قاچاق سوخت در حین کنترل و بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو کامیون با پلاک سازمانی مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و با توجه به بارنامه جعلی دربازرسی از آن ۱۲ هزار لیتر بنزین قاچاق کشف و در این رابطه راننده خودرو را دستگیر کردند.

سرهنگ درخشان نیا تصریح کرد: برخورد با قاچاقچیان کالا و سوخت با جدیت در دستور کار می باشد که در این راستا تعامل و همکاری بیش از پیش شهروندان با پلیس در اطلاع رسانی و اعلام موارد مشکوک و مظنون از طریق سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ موجب حمایت بیشتر از تولید ملی میشود.