سید احسان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از جذب ۳۸۸۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش راه و راه‌آهن طی سال گذشته خبر داد و گفت: این منابع با استفاده از ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی، برای اجرای طرح‌های ملی و استانی اختصاص یافت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای در حوزه راه و حمل‌ و نقل استان اظهار کرد: توسعه راه‌های ارتباطی چهارمحال و بختیاری با اجرای طرح‌های بزرگراهی، بهسازی محورهای ارتباطی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دنبال می‌شود و در همین راستا طی سال گذشته ۳۸۸۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش راه و راه‌آهن، از محل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی جذب شد.

وی افزود: از مجموع اعتبارات جذب‌شده، حدود ۱۹ هزار میلیارد ریال از محل اوراق مرابحه، ۱۱ هزار میلیارد ریال به‌صورت نقدی، یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از محل ماده ۵۶ و هفت هزار میلیارد ریال نیز از طریق اسناد خزانه اسلامی تأمین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این منابع در اجرای طرح‌های ملی و استانی حوزه راه و راه‌آهن مورد استفاده قرار گرفته و نقش مؤثری در تداوم فعالیت کارگاه‌های عمرانی و پیشبرد پروژه‌های مهم حمل‌ و نقلی استان داشته است.

حسینی ادامه داد: تأمین و جذب اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های زیربنایی، یکی از اولویت‌های اداره‌کل راه و شهرسازی استان است و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های مختلف اعتباری و تأمین مالی، روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های اولویت‌دار حوزه راه و حمل‌ و نقل با جدیت ادامه یابد.