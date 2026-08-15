  1. استانها
  2. همدان
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

جابه‌جایی بیش از ۴.۳ میلیون تن کالا در همدان در چهار ماه

جابه‌جایی بیش از ۴.۳ میلیون تن کالا در همدان در چهار ماه

همدان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان گفت: در چهار ماهه نخست امسال بیش از چهار میلیون و ۳۰۸ هزار تن کالا با صدور بیش از ۲۷۱ هزار بارنامه در استان جابه‌جا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی‌خرم اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه چهار میلیون و ۳۰۸ هزار و ۱۷۵ تن انواع کالا از جمله محصولات کشاورزی، مواد معدنی، فرآورده‌های نفتی و مصالح ساختمانی با صدور ۲۷۱ هزار و ۱۶۴ فقره بارنامه از مبدا همدان به دیگر نقاط کشور و همچنین از سایر استان‌ها به مقصد همدان حمل شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۱۰ شرکت حمل‌ونقل کالا در استان همدان فعال هستند و با بهره‌گیری از بیش از ۲۳ هزار راننده حرفه‌ای در تامین و توزیع کالاهای اساسی، انتقال محصولات کشاورزی و معدنی و جابه‌جایی سایر تولیدات استان نقش‌آفرینی می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان همچنین از اعزام یک‌هزار و ۸۲۱ زائر همدانی به مشهد مقدس در روزهای پایانی ماه صفر خبر داد و گفت: این زائران از ۱۷ تا ۲۳ مردادماه در قالب ۵۸ سفر از استان همدان به مقصد مشهد مقدس اعزام شدند.

پرورشی‌خرم ادامه داد: تاکنون ۷۸۰ نفر از زائران در قالب ۲۴ سفر به استان بازگشته‌اند و روند بازگشت سایر زائران نیز با نظارت و هماهنگی لازم در حال انجام است.

وی با تاکید بر تداوم نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل کالایی و مسافری استان، خاطرنشان کرد: ارائه خدمات ایمن، روان و مستمر به شهروندان، رانندگان و مسافران از اولویت‌های اصلی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان است.

کد مطلب 6916831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه