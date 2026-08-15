به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشیخرم اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه چهار میلیون و ۳۰۸ هزار و ۱۷۵ تن انواع کالا از جمله محصولات کشاورزی، مواد معدنی، فرآوردههای نفتی و مصالح ساختمانی با صدور ۲۷۱ هزار و ۱۶۴ فقره بارنامه از مبدا همدان به دیگر نقاط کشور و همچنین از سایر استانها به مقصد همدان حمل شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۱۰ شرکت حملونقل کالا در استان همدان فعال هستند و با بهرهگیری از بیش از ۲۳ هزار راننده حرفهای در تامین و توزیع کالاهای اساسی، انتقال محصولات کشاورزی و معدنی و جابهجایی سایر تولیدات استان نقشآفرینی میکنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان همچنین از اعزام یکهزار و ۸۲۱ زائر همدانی به مشهد مقدس در روزهای پایانی ماه صفر خبر داد و گفت: این زائران از ۱۷ تا ۲۳ مردادماه در قالب ۵۸ سفر از استان همدان به مقصد مشهد مقدس اعزام شدند.
پرورشیخرم ادامه داد: تاکنون ۷۸۰ نفر از زائران در قالب ۲۴ سفر به استان بازگشتهاند و روند بازگشت سایر زائران نیز با نظارت و هماهنگی لازم در حال انجام است.
وی با تاکید بر تداوم نظارت بر ناوگان حملونقل کالایی و مسافری استان، خاطرنشان کرد: ارائه خدمات ایمن، روان و مستمر به شهروندان، رانندگان و مسافران از اولویتهای اصلی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان است.
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