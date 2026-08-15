شهناز یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت این تیم برای حضور در فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان اظهار کرد: ما جلسات خوبی داشتیم و توافق اولیه را انجام دادیم. مذاکراتمان به نتیجه رسیده و اوایل هفته قراردادمان را می‌بندیم. بازیکنان مدنظرمان را نیز به باشگاه معرفی کرده‌ایم و به امید خدا از اوایل هفته مذاکرات با آنها آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: پس از توافق نهایی و عقد قرارداد با بازیکنان باید هرچه سریع‌تر شرایط اسکان بازیکنان و تمرینات را فراهم کنیم تا مانند سال گذشته پیش‌فصل را از دست ندهیم. به نظرم اکنون همه تیم‌ها به‌خصوص تیم‌های مدعی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و باید هرچه سریع‌تر بازیکنان مورد نظرشان را جذب کنند تا بتوانند پیش‌فصل خوبی داشته باشند و با شرایط مطلوب وارد مسابقات شوند.

سرمربی استقلال درباره هدف این تیم در فصل جدید خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نخستین حضور استقلال در لیگ برتر بود آقای تاجرنیا تنها از ما خواستند بازی‌های خوبی ارائه کنیم و هیچ فشاری برای قهرمانی وجود نداشت. ایشان با صبوری و کاملاً حرفه‌ای با ما برخورد کردند. این فصل نیز تأکید خاصی برای تکرار قهرمانی از سوی باشگاه وجود ندارد ولی ما قطعاً برای دفاع از عنوان قهرمانی و کسب دومین قهرمانی متوالی تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: ابتدا سعی می‌کنیم بازیکنان مدنظرمان را جذب کنیم و بازیکنانی را که می‌خواهیم حفظ کنیم. سپس با تقویت تیم تلاش می‌کنیم شرایط مناسبی داشته باشیم. اگر بتوانیم به اهدافمان برسیم قهرمانی دوم دور از دسترس نیست و هدف ما همین خواهد بود.

یاری در ادامه درباره موضوع حضور نماینده ایران در جام کافا گفت: ما خیلی دوست داشتیم این اتفاق بیفتد و مطمئن باشید برای تمام باشگاه‌هایی که مدعی هستند و در لیگ حضور پیدا می‌کنند حضور در رقابت‌های برون مرزی بسیار خوشایند و انگیزه‌بخش خواهد بود. به اعتقاد من باید از سوی سازمان لیگ فوتسال و فدراسیون فوتبال انگیزه لازم برای باشگاه‌ها ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: من شخصاً معتقدم باید تلاش کنیم جام باشگاه‌های آسیا را داشته باشیم. حتی درباره حضور در کافا نیز با توجه به اینکه قول داده بودند تیم اعزام شود معتقدم شاید بهتر شد که نرفتیم؛ چرا که همان‌طور که دیدیم تعداد تیم‌ها کم بود و سطح مسابقات نیز چندان مطلوب نبود. وقتی تعداد تیم‌ها کاهش پیدا کند جذابیت مسابقات نیز بیشتر از بین می‌رود.

سرمربی استقلال ادامه داد: هدف باشگاه‌ها و مربیان باید این باشد که مسئولان فوتبال را متقاعد کنند جام باشگاه‌های آسیا برگزار شود. من حتی با خانم شجاعی نیز در این زمینه صحبت کرده‌ام و معتقدم اگر این اتفاق بیفتد کیفیت، جذابیت و انگیزه در رقابت‌های فوتسال زنان چند برابر خواهد شد.

یاری تصریح کرد: وقتی شما یک هدف مشخص دارید برای رسیدن به آن تلاش بیشتری می‌کنید. اما اگر مسابقات صرفاً به یک روند روزمره تبدیل شود و در پایان تیم‌های اول تا سوم فقط یک جام یا مدال دریافت کنند انگیزه‌ها کاهش پیدا می‌کند. ما باید به دنبال افزایش جذابیت لیگ باشیم و ایجاد انگیزه‌ای مانند حضور در جام باشگاه‌های آسیا می‌تواند اتفاق بسیار خوبی باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم صرفاً روی وعده حضور در کافا حساب کنیم چرا که ممکن است در ادامه دوباره اولویت‌های دیگری برای تیم‌های ملی ایجاد شود و اعزام باشگاه‌ها منتفی شود. بنابراین باشگاه‌ها نباید روی این موضوع حساب قطعی باز کنند. ما سال گذشته دیدیم که چنین اتفاقی عملاً رخ نداد و به همین دلیل باید جایگزین بهتری برای آن در نظر گرفته شود.

یاری افزود: تیم‌های آسیایی پیشرفت زیادی کرده‌اند. ژاپن، تایلند، چین و دیگر کشورهای آسیایی لیگ‌های خوبی دارند و از دل همین لیگ‌ها تیم‌های ملی قدرتمندی شکل می‌گیرد که در مسابقات آسیایی حضور پیدا می‌کنند. بنابراین می‌توان این درخواست را به آقای تاج ارائه کرد و امیدوارم باشگاه‌ها نیز از برگزاری جام باشگاه‌های آسیا استقبال کنند.

سرمربی استقلال درباره فرمت برگزاری لیگ برتر فوتسال زنان در فصل جدید نیز گفت: طبق صحبت‌هایی که داشتیم قرار است همان فرمت دو گروه هشت تیمی برگزار شود و از هر گروه نیز دو تیم به مرحله بعد صعود کنند.

وی درباره مقایسه این فرمت با فصل گذشته خاطرنشان کرد: من ابتدا خودم موافق برگزاری لیگ به صورت دوره‌ای بودم اما واقعیت این است که لیگ برتر فوتسال زنان ما گنجایش ۱۶ تیم را ندارد. اگر قرار باشد ۱۶ تیم در لیگ حضور داشته باشند به نظرم همین فرمتی که کمیته فوتسال پیشنهاد کرده برای زنان مناسب است؛ چرا که برگزاری مسابقات به صورت دوره‌ای با این تعداد تیم بسیار خسته‌کننده خواهد شد.