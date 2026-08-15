به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی ظهر شنبه در جلسه شورای راهبری ترافیک و کاهش تصادفات استان کردستان، با اشاره به تداوم حوادث جادهای و شهری اظهار کرد: کاهش مقطعی تلفات نباید موجب شود از وضعیت راهها و نقاط حادثهخیز غافل شویم، چراکه حفظ جان انسانها مهمترین اولویت در حوزه حملونقل و ترافیک است.
وی با قدردانی از تلاش پلیس، راهداری و شهرداریها در کاهش حوادث و مدیریت ترافیک افزود: بخشی از مشکلات تصادفات استان به وضعیت نامناسب برخی راهها، وجود نقاط حادثهخیز و مسائل ترافیکی داخل شهرها مربوط است و برای حل آن باید اقدامات اساسی و مستمر انجام شود.
استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از تجهیزات هوشمند در کنترل تخلفات رانندگی گفت: کنترل جادهها با شیوههای سنتی بهتدریج باید جای خود را به سامانههای هوشمند و ثبت تخلفات بدهد تا تخلف بدون نیاز به توقف خودرو ثبت و راننده از جریمه مطلع شود.
ایمنسازی نقاط حادثهخیز را به آینده موکول نکنیم
زرهتن لهونی بهبود وضعیت راههای استان را از اولویتهای مدیریت کردستان دانست و گفت: هیچ هزینهای با جان انسان قابل مقایسه نیست و اگر اقدامی بتواند حتی از یک حادثه و مرگ یک نفر جلوگیری کند، انجام آن ضرورت دارد.
وی با اشاره به اجرای پروژههای راهسازی در استان افزود: اجرای پروژههای بزرگ زمانبر است و نباید برای ایمنسازی نقاط حادثهخیز منتظر تکمیل این طرحها بمانیم.
استاندار کردستان ادامه داد: اگر نقطهای از جاده خطرناک است، راهداری باید در کوتاهترین زمان نسبت به اصلاح، ایمنسازی و نصب علائم مورد نیاز اقدام کند، حتی اگر قرار باشد در آینده پروژه اصلی در همان محدوده اجرا شود.
وی همچنین نصب دوربینهای کنترل سرعت و تکمیل علائم ایمنی جادهها را ضروری دانست و خواستار پیگیری جدی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این بخش شد.
زرهتن لهونی از مسئولان راهداری خواست نقاط حادثهخیز را با حساسیت بیشتری بررسی کنند و اظهار کرد: اگر در نقطهای چند حادثه منجر به فوت رخ داده است، نمیتوان بدون اقدام اصلاحی از کنار آن عبور کرد و باید علت حادثه و راهکار رفع خطر به صورت جدی بررسی شود.
ساماندهی وانتبارها و دستفروشان با حفظ معیشت
استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت فعالیت وانتبارها و دستفروشان در معابر شهری، گفت: این موضوع در برخی شهرها بهویژه سنندج موجب ایجاد ترافیک و سد معبر شده و مردم نیز از این وضعیت گلایه دارند، اما راهکار آن برخورد صرف نیست.
وی افزود: بسیاری از این افراد از طریق فعالیت خود امرار معاش میکنند و نمیتوان بدون پیشبینی جایگزین، مانع کسب روزی آنها شد؛ بنابراین شهرداریها باید ساماندهی این افراد را با جدیت دنبال کنند.
وی تأکید کرد: هدف مدیریت استان برخورد با دستفروشان و وانتبارها نیست، بلکه باید فعالیت آنها در مسیر درست و سامانیافته قرار گیرد؛ چراکه هرچه این موضوع بیشتر رها شود، مدیریت آن در آینده دشوارتر خواهد بود.
تأکید بر ایمنی مسیر روستاهای واقع در محورهای اصلی
استاندار کردستان بر ضرورت توجه به روستاهای بزرگ واقع در مسیر محورهای اصلی نیز تأکید کرد و گفت: تردد خودروها با سرعت بالا در این روستاها میتواند خطرآفرین باشد و لازم است دهیاران نیز با هماهنگی فرمانداران برای افزایش ایمنی این مناطق اقدام کنند.
زرهتن لهونی در پایان خواستار همکاری همه دستگاههای مسئول برای کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی راهها و معابر شد و خاطرنشان کرد: هدف همه دستگاهها باید این باشد که از وقوع حوادثی که خانوادهها را داغدار میکند، پیشگیری شود.
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