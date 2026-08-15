وزیر ارتباطات از نمایشگاه دستاوردهای فاوا در خراسان شمالی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدستار هاشمی پیش از ظهر شنبه در جریان سفر به خراسان شمالی از نمایشگاه فعالیتها و دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) که در استانداری خراسان شمالی برپا شده است، بازدید کرد.
در این بازدید، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نزدیک در جریان توانمندیها، ظرفیتها و دستاوردهای فعالان حوزه فاوا در خراسان شمالی قرار گرفتند.
در این نمایشگاه بخشی از ظرفیتها، محصولات و توانمندیهای شرکتهای فناور، دانشبنیان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خراسان شمالی ارائه شده است.
این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیتهای حوزه فاوا و ارائه توانمندیهای شرکتها و مجموعههای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خراسان شمالی برپا شده است.
نظر شما