به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در سومین دوره المپیاد جهانی هوش مصنوعی، با کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز، موفق به ثبت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ایران در این رقابت‌ها شد. این موفقیت با حضور دکتر امیر نجفی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، به‌عنوان سرپرست تیم و دکتر مهدیه سلیمانی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه به عنوان رئیس کمیته ملی المپیاد هوش مصنوعی ایران رقم خورد.

بر این اساس سومین دوره المپیاد جهانی هوش مصنوعی از دوشنبه ۱۲ مردادماه در شهر آستانه، پایتخت قزاقستان، آغاز شد و تیم ملی ایران با حضور چهار دانش‌آموز، به سرپرستی دکتر امیر نجفی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، در این رقابت‌ها شرکت کرد.

اعضای تیم ملی ایران در این دوره از المپیاد را شایان رضازاده، محمدامین نظم‌فر، محمدرضا درویشی و مانی منجی‌پور تشکیل دادند. همچنین محمدپارسا مساح و امیرمحمد ایزدی به‌عنوان ناظران علمی، تیم ایران را در این رقابت‌ها همراهی کردند.

در پایان این رقابت‌ها، شایان رضازاده با کسب مدال طلا، نخستین مدال طلای ایران در المپیاد جهانی هوش مصنوعی را به دست آورد. همچنین محمدرضا درویشی و محمدامین نظم‌فر موفق به کسب دو مدال نقره و مانی منجی‌پور موفق به کسب مدال برنز شدند.

این دستاورد در حالی رقم خورد که اعضای تیم ملی ایران، از جمله چهار مدال‌آور این دوره، مسیر ادامه تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف را در پیش دارند.

کسب نخستین مدال طلای ایران در المپیاد جهانی هوش مصنوعی، در کنار دو مدال نقره و یک مدال برنز، نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد نسل جوان کشور در حوزه هوش مصنوعی و علوم رایانشی است.

رئیس‌جمهور نیز در پیامی، موفقیت تیم ملی ایران و کسب نخستین مدال طلای کشور در المپیاد جهانی هوش مصنوعی را به جامعه علمی و مردم ایران تبریک گفت.