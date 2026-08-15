یک شیء جدید آسمانی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این جسم که «ستاره سیاه چاله» نامیده می شود شبیه یک خورشید عظیم به اندازه منظومه شمسی است اما می تواند ۱۰۰ میلیارد بار انرژی بیشتری از هر گونه ستاره شناخته شده تولید کند که این ویژگی بیشتر شبیه یک سیاه چاله است.

محققان معتقدند این نوع شیء جدید ترکیبی از هر دو است و می تواند به رمزگشایی از یک از اسرارهای مبهم جهان کمک کند.

از زمانیکه تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا به فضا ارسال شد، تقریبا در هر عکسی که ثبت کرده نقطه های ریز قرمز رنگی دیده می شود. این نقاط در سراسر فضا دیده می شوند اما هیچ کس به طور قطعی نمی داند آنها چه هستند.

اکنون محققان معتقدند محتمل ترین توضیح برای وجود این نقطه های قرمز یک شیء آسمانی ترکیبی از سیاه چاله و ستاره است. هیچ کس تا به حال چنین چیزی ندیده است. این روند همچنین یک راز کهکشانی دیگر را توضیح می دهد، اینکه چه تعداد سیاه چاله با جرمی معادل چند میلیارد خورشید پس از انفجار بزرگ پدید آمده اند. محققان نظریه های متعددی درباره اینکه چگونه سیاه چاله ها به این سرعت عظیم می شوند، دارند اما هیچ کس دلیل واقعی آن را نمی داند.

محققان بر این باورند این جرم احتمالا ابری بسیار متراکم از گاز است. این جرم مانند یک ستاره معمولی، از طریق همجوشی هسته‌ای انرژی تولید نمی‌کند، بلکه یک سیاه‌چاله در مرکز آن منبع انرژی آن است.

روهان نایدو یکی از محققان پروژه هابل در این باره می گوید: تصویری که از این شیء ثبت شده به سرعت در حال تکامل است. ما معتقدیم یک سیاه چاله مرکزی ۱۰۰ هزار بار عظیم تر از خورسید در آنجااست.

دور این سیاه چاله نیز یک پوشش گسترده از گاز که شبیه ستاره‌ای به اندازه منظومه شمسی به نظر می‌رسد. این جرم بسیار عظیم است. شیء آسمانی که در این پژوهش یافت شدهMoM-BH*-۱ نام دارد و چنان از زمین دور است که نوری که اکنون به ما می‌رسد، مربوط به دوران آغازین جهان، یعنی حدود ۱۳ میلیارد سال پیش است. این پژوهش همچنین دوردست‌ترین کهکشان کشف‌شده تاکنون را شناسایی کرده که MoM-z۱۴ نام دارد.