افزایش ۲ برابری تولید آلوچه در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، صبا شکرالله فام روز دوشنبه افزود: این استان با داشتن هفت هزار و ۵۵۰ هکتار باغ آلوچه ۲۰ درصد باغهای آلوچه کشور را به خود اختصاص داده است.
وی گفت: سال گذشته به خاطر سرمای دیررس بهاره تولید آلوچه در استان به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تن کاهش یافته بود.
صبا شکرالله فام با بیان اینکه مراغه رتبه نخست تولید آلوچه استان را دارد افزود: پیش بینی میشود امسال از یک هزار و ۷۰۰ هکتار باغ آلوچه این شهرستان ۱۶ هزار تُن محصول برداشت شود.
کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: در استان ۳۴ رقم آلوچه شامل شلی آلچا، قره شلی، فنری شلی، شر شلی، گوجه سلطان، قطره طلا، سردرود، سید آلچاسی، ساری آلچا و زرآلچا تولید، فرآوری و صادر میشود.
وی گفت: بیشترین آلوچه استان به ترتیب در شهرهای مراغه، شبستر، آذرشهر، تبریز و مرند تولید میشود. شکرالله فام افزود: آذربایجان شرقی دومین قطب تولید آلوچه به خصوص آلوچه خشکباری در کشور است.
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