به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود فرزانه، مدیرعامل انتشارات به‌نشر از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، ترویجی و رسانه‌ای این انتشارات همزمان با دهه پایانی ماه صفر خبر داد و گفت: عرضه و معرفی آثار رضوی، تولید محصولات فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان و برگزاری نشست‌های ادبی و کتاب‌محور از مهم‌ترین برنامه‌های انتشارات به‌نشر در این ایام است.

مسعود فرزانه با اشاره به برنامه‌های ویژه فروشگاه‌های به‌نشر اظهار کرد: همزمان با دهه پایانی صفر، میزهای تخصصی عرضه، معرفی و فروش کتاب با تخفیف ویژه در فروشگاه‌های به‌نشر برپا می‌شود و در این میزها آثاری با موضوع امام رضا(ع)، پیامبر اعظم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و رهبر شهید(رحمت الله علیه) برای گروه‌های سنی مختلف در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

وی از انتشار اثر ویژه به‌نشر در حوزه ادبیات دینی خبر داد و افزود: کتاب «سیمرغ کوه قاف» با موضوع زندگی پیامبر مکرم اسلام(ص) از آثار ویژه‌ای است که در این ایام منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل انتشارات به‌نشر همچنین به رونمایی از کتاب «گاه گم‌شدگان» اشاره کرد و گفت: این اثر که مجموعه‌ای از روایت‌های مواجهه با امام رضا(ع) به قلم جمعی از نویسندگان تراز اول کشور است، هفدهم مردادماه با حضور نویسندگان کتاب رونمایی شد.

فرزانه با اشاره به توجه ویژه به‌نشر به گروه کودک و نوجوان در برنامه‌های دهه پایانی صفر، بیان کرد: در این ایام مجلات «گلدسته» و «نقاره‌خونه» ویژه کودکان و نوجوانان، هرکدام در شمارگان پنج هزار جلد، با موضوعاتی مرتبط با دهه پایانی صفر، جنگ تحمیلی، شهدای میناب و دیگر موضوعات به سفارش نظر سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی چاپ و منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین کتاب رنگ‌آمیزی و نقاشی ویژه کودکان با موضوع دهه پایانی صفر در شمارگان پنج هزار جلد تولید و آماده‌سازی شده است که در برنامه‌های فرهنگی این ایام مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل انتشارات به‌نشر از تولید ویژه‌نامه «کتاب رضوی» برای مخاطبان بزرگسال نیز خبر داد و تصریح کرد: در این شماره از ماهنامه، پرونده‌ای ویژه و متناسب با موضوعات روز، به ویژه موضوعات مرتبط با فرهنگ رضوی و کتاب منتشر می‌شود.

فرزانه با اشاره به حضور انتشارات به‌نشر در طرح‌های متمرکز سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: در این ایام غرفه عرضه کتاب در پیاده‌راه آیت‌الله طبسی برپا خواهد شد و مجموعه‌ای از آثار مرتبط با فرهنگ رضوی و موضوعات دهه پایانی صفر در اختیار زائران و مجاوران قرار می‌گیرد.

وی افزود: انتشارات به‌نشر همچنین برنامه رسانه‌ای گسترده‌ای را برای معرفی کتاب‌های رضوی این انتشارات در دهه پایانی صفر دنبال می‌کند تا مخاطبان بیش از گذشته با آثار و تولیدات مرتبط با سیره و معارف امام رضا(ع) آشنا شوند.

فرزانه برگزاری برنامه‌های ادبی را از دیگر محورهای فعالیت به‌نشر در این ایام دانست و اظهار کرد: «عصرانه داستان‌نویسان رضوی» با محوریت حضرت رضا(ع) و با هدف عرض ارادت نویسندگان به ساحت مقدس امام رضا(ع) در رواق کتاب برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری نشست «باب‌الکتاب» خبر داد و گفت: این نشست با موضوع امام رضا(ع) در فروشگاه کتاب باب‌الجواد برگزار می‌شود و حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفر سالاری نویسنده فعال حوزه ادبیات دینی به عنوان مهمان و نجم‌الدین شریعتی به عنوان دبیر در آن حضور خواهند داشت.

مدیرعامل انتشارات به‌نشر در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این برنامه‌ها با رویکرد ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی، معرفی آثار مرتبط با معارف اهل‌بیت(ع) و فراهم کردن زمینه دسترسی زائران و مجاوران به محصولات فرهنگی و ادبی در دهه پایانی صفر اجرا می‌شود.