صدور ۶ حکم مجازات تکمیلی با محوریت اهدای کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه رویکردهای فرهنگی و پیشگیرانه در اجرای احکام قضایی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ حکم مجازات تکمیلی با موضوع خرید کتاب برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیرجند صادر شده است.

این موضوع در جریان بازدید صبح دوشنبه حجت‌الاسلام امیر زارع‌حسینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی از شعبه دوم اجرای احکام دادگاه انقلاب بیرجند و گفت‌وگو با رامین احمدی قاضی این شعبه مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام زارع‌حسینی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مجازات‌های تکمیلی اظهار کرد: اجرای احکامی که آثار فرهنگی و اجتماعی ماندگار داشته باشند، علاوه بر تحقق اهداف اصلاحی، می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش مؤثری ایفا کند.

وی افزود: اختصاص مجازات تکمیلی به خرید کتاب برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اقدامی ارزشمند در راستای تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی و حمایت از تربیت فکری نسل آینده است؛ موضوعی که در بلندمدت می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای فرهنگ قانون‌مداری مؤثر باشد.

رامین احمدی قاضی شعبه دوم اجرای احکام دادگاه انقلاب بیرجند نیز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ حکم در این زمینه صادر شده و تا پایان هفته، با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، کتاب‌های خریداری‌شده به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیرجند اهدا خواهد شد.

این بازدید در ادامه برنامه‌های دادگستری خراسان جنوبی برای تقویت رویکردهای پیشگیرانه و بهره‌گیری از ظرفیت احکام قضایی در راستای منافع عمومی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی انجام شد.