  1. جامعه
  2. شهری
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

طرح برج پاک در مناطق ۲۲ گانه تهران اجرا می‌شود

طرح برج پاک در مناطق ۲۲ گانه تهران اجرا می‌شود

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از اجرای طرح «برج پاک» در مناطق ۲۲گانه با هدف ترویج تفکیک پسماند از مبدأ و افزایش مشارکت ساکنان برج‌ها در طرح نوماند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محمدعلی الفت‌پور با اشاره به کثرت نفرات ساکن در برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی پرجمعیت اظهار کرد: ساختمان‌های بلندمرتبه به دلیل تمرکز جمعیتی و ساختار مدیریتی مشخص، ظرفیت مناسبی برای اجرای هدفمند برنامه‌های آموزشی و مشارکتی در حوزه مدیریت پسماند دارند و طرح «برج پاک» با همین رویکرد طراحی و در مناطق ۲۲گانه اجرا خواهد شد.

وی افزود: در این طرح، ابتدا برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی بالای ۱۰ طبقه شناسایی و وضعیت موجود مدیریت پسماند آنها بررسی می‌شود و پس از آن، برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و ترویجی برای مدیران ساختمان، اعضای هیئت‌مدیره، سرایدارها، نیروهای خدماتی و ساکنان اجرا خواهد شد. فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای تفکیک پسماند، جانمایی مخازن، تعیین محل مناسب ذخیره‌سازی پسماندهای تفکیک‌شده و معرفی و ترویج سامانه نوماند نیز در فرآیند اجرای این طرح پیش‌بینی شده است.

الفت‌پور ادامه داد: در کنار آموزش‌های حضوری، محتوای آموزشی و فرهنگی کوتاه و مستمر نیز از طریق ظرفیت‌های ارتباطی مجتمع‌های مسکونی در اختیار ساکنان قرار خواهد گرفت و برای کودکان و نوجوانان نیز برنامه‌های آموزشی متناسب پیش‌بینی شده است. همچنین میزان مشارکت ساکنان، روند تفکیک پسماند، نحوه استفاده از سامانه نوماند و مشکلات اجرایی هر مجتمع به‌صورت دوره‌ای بررسی خواهد شد تا اجرای طرح بر مبنای شاخص‌های قابل سنجش مورد پایش و ارزیابی قرارگیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران خاطرنشان کرد: مجتمع‌هایی که استانداردهای تعیین‌شده در زمینه تفکیک پسماند را رعایت کرده و مشارکت مطلوبی در اجرای طرح و استفاده از نوماند داشته باشند، پس از ارزیابی نهایی، گواهینامه «برج پاک» دریافت خواهند کرد.

وی در پایان گفت: هدف نهایی این است که برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی بزرگ تهران به الگوهای موفق مدیریت پسماند در مقیاس محلی تبدیل شوند؛ الگویی که در آن مدیران ساختمان و ساکنان، در کنار مدیریت شهری، نقش فعال و مستمری در کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدأ داشته باشند.

کد مطلب 6947705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه