به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محمدعلی الفت‌پور با اشاره به کثرت نفرات ساکن در برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی پرجمعیت اظهار کرد: ساختمان‌های بلندمرتبه به دلیل تمرکز جمعیتی و ساختار مدیریتی مشخص، ظرفیت مناسبی برای اجرای هدفمند برنامه‌های آموزشی و مشارکتی در حوزه مدیریت پسماند دارند و طرح «برج پاک» با همین رویکرد طراحی و در مناطق ۲۲گانه اجرا خواهد شد.

وی افزود: در این طرح، ابتدا برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی بالای ۱۰ طبقه شناسایی و وضعیت موجود مدیریت پسماند آنها بررسی می‌شود و پس از آن، برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و ترویجی برای مدیران ساختمان، اعضای هیئت‌مدیره، سرایدارها، نیروهای خدماتی و ساکنان اجرا خواهد شد. فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای تفکیک پسماند، جانمایی مخازن، تعیین محل مناسب ذخیره‌سازی پسماندهای تفکیک‌شده و معرفی و ترویج سامانه نوماند نیز در فرآیند اجرای این طرح پیش‌بینی شده است.

الفت‌پور ادامه داد: در کنار آموزش‌های حضوری، محتوای آموزشی و فرهنگی کوتاه و مستمر نیز از طریق ظرفیت‌های ارتباطی مجتمع‌های مسکونی در اختیار ساکنان قرار خواهد گرفت و برای کودکان و نوجوانان نیز برنامه‌های آموزشی متناسب پیش‌بینی شده است. همچنین میزان مشارکت ساکنان، روند تفکیک پسماند، نحوه استفاده از سامانه نوماند و مشکلات اجرایی هر مجتمع به‌صورت دوره‌ای بررسی خواهد شد تا اجرای طرح بر مبنای شاخص‌های قابل سنجش مورد پایش و ارزیابی قرارگیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران خاطرنشان کرد: مجتمع‌هایی که استانداردهای تعیین‌شده در زمینه تفکیک پسماند را رعایت کرده و مشارکت مطلوبی در اجرای طرح و استفاده از نوماند داشته باشند، پس از ارزیابی نهایی، گواهینامه «برج پاک» دریافت خواهند کرد.

وی در پایان گفت: هدف نهایی این است که برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی بزرگ تهران به الگوهای موفق مدیریت پسماند در مقیاس محلی تبدیل شوند؛ الگویی که در آن مدیران ساختمان و ساکنان، در کنار مدیریت شهری، نقش فعال و مستمری در کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدأ داشته باشند.