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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

دادستان جدید شهرستان بندرلنگه معارفه شد

دادستان جدید شهرستان بندرلنگه معارفه شد

بندرعباس-آیین تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرلنگه با حضور مسئولان قضایی هرمزگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،آیین تودیع و معارفه دادستان عموم و انقلاب شهرستان بندرلنگه با حضور فواد مراد زاده فرماندار، شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت، سعید اطمینانی رئیس دادگستری و جمعی از مسئولان، فرماندهان نظامی، انتظامی و معتمدین محلی شهرستان بندرلنگه، عارف اکبری دادستان مرکز استان، امیر رحیمی معاون قضایی رئیس کل دادگستری هرمزگان در سالن همایش شهید سلیمانی این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم از سجاد حسین زاده تکریم و تودیع و طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه، ابوذر انصاری بعنوان دادستان عموم و انقلاب شهرستان بندرلنگه معارفه شد.

همچنین سجاد حسین زاده دادستان پیشین شهرستان بندرلنگه طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه بعنوان مستشار شعبه یک دادگاه کیفری هرمزگان معرفی شد.

کد مطلب 6918165

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