ملکی: حوزه پرورشی، بالاترین ظرفیت برای ایجاد تحولات اساسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمی صادق حسینزاده ملکی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با دانشجویان رشته امور تربیتی و مسئولان تشکلهای دانشجویی دانشگاه فرهنگیان عصر روز ۳ اسفند ماه همزمان با دومین روز از هفته امور تربیتی و تربیت اسلامی در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در این نشست با بیان اینکه مربیان پرورشی نقش کلیدی در فضای امروز و آینده نظام تعلیم و تربیت دارند، گفت: معتقدم آن نقطه کلیدی و طلایی که میتواند حتی کیفیت آموزش را بهصورت اساسی ارتقاء دهد، حوزه پرورشی است؛ به شرطی که نگاه درستی به این حوزه وجود داشته باشد.
حسینزاده ملکی ادامه داد: نقطه تحول آموزشوپرورش، از تحول در پرورش میگذرد و حوزه پرورشی بالاترین ظرفیت را برای ایجاد تحولات اساسی در کوتاهترین زمان دارد. درس پرورشی و امور پرورشی کلیدواژهای است که همیشه محل بحث بوده است.
وی با بیان اینکه پرورش در نظام تعلیم و تربیت، در اصل یعنی پرداختن به پرورش خرد و مهارتهای خوشبختی، گفت: بسیاری از مهارتهای خوشبختی در دروس مختلف آموزش داده میشود، اما فرصت تمرین این مهارتها در فعالیتهای پرورشی اتفاق میافتد. دانشآموز ممکن است که چندین ساعت درباره تعامل و ارتباط خوب سخنرانی بشنود، اما اگر فرصت کار تشکلی، کارِ گروهی و تعامل واقعی نداشته باشد، فردا در جامعه و حتی خانواده دچار مشکل میشود.
حسینزاده ملکی ادامه داد: تشکل دانشآموزی همینجا معنا پیدا میکند. مربی پرورشی نباید خودش همه کارها را انجام دهد. دانشآموز باید در جمع تمرین کند. اگر امروز تمرین نکند، فردا در خانواده، جامعه و محل کار دچار مشکل میشود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: معتقدم پرورش چهار لایه دارد؛ لایه اول (بیرونی) شامل؛ سرگرمیهای مفید، گروهی و فردی؛ اردو، بازی، نشاط، فیلم، فعالیتهای متنوع است. سرگرمی فقط بازی نیست؛ مفهوم وسیعتری دارد. تاکید من روی «سرگرمی مفید» است.
وی افزود: در این راستا بستههایی را با عنوان ایرانمون فصل ۱ و فصل ۲ طراحی کردیم؛ حدود ۵۰ فعالیت گروهی مبتنی بر سرگرمی، با ۲۰ محصول که نزدیک به چهار هزار مدرسه این بستهها را دریافت کردند. لایه دوم نیز مشارکت و نقش اجتماعی است. مهمترین شاخص پرورشی این است که چه درصدی از دانشآموزان را وارد مشارکت کردهاید. شرکت در مسابقه خوب است، اما مسئولیتپذیری بهتر است. مشارکت یعنی دانشآموز در اجرا نقش داشته باشد، حتی اگر خطا کند.
حسینزاده ملکی اظهار کرد: طبق فرموده مقام معظم رهبری در یکی از جلساتشان؛ دانشآموزان مثل باران بهاریاند؛ هر جا ببارند، سرزندگی ایجاد میکنند. لایه سوم، مصرف فرهنگی و تربیتی؛ همان آموزش غیررسمی است. ما باید از «فوقبرنامه» عبور کنیم و به متن برنامه درسی برسیم.
وی ادامه داد: لایه چهارم، استعدادیابی است. امروز نظامها پراکندهاند؛ کشف استعداد، حفظ، هدایت و بهکارگیری به هم وصل نیست. اما اگر این اجزا منسجم شود، اتفاقات بزرگی میافتد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ما به پنج نظام نیاز داریم؛ نظام مراقبت اجتماعی (نماد)، نظام نقشآفرینی و مشارکت دانشآموزان، نظام محتوا و فناوری فرهنگی، نظام استعدادیابی و نظام برنامه درسی که در یک سال گذشته اتفاقات خوبی افتاده، اما هنوز با توقعی که وجود دارد، فاصله داریم.
وی با بیان اینکه یک فازبندی سه تا چهار ساله داریم تا ریل پرورشی به جای درستش برگردد، گفت: حوزه پرورشی میتواند به همه دروس دیگر رنگ و جلا بدهد. معلم فیزیک و شیمی اگر بهترین آموزش را هم بدهد، با یک بازدید علمی یا فعالیت پرورشی، آموزش چند برابر اثر میگذارد. نقطه تحول آموزشوپرورش، با نگاه درست به حوزه پرورشی ممکن است؛ نه اینکه نگاه افراطی و تفریطی داشته باشیم.
