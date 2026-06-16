رنگرز: هدایتی در مسابقات جهانی و میرزازاد در آسیا نمایندگان ما هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، حسن رنگرز، ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری رقابت های تختی گفت: از هیئت کشتی استان کرمان، به ویژه مسعود سلطانی‌نژاد، رئیس هیئت، بابت برگزاری این رقابت‌ها به بهترین شکل ممکن، صمیمانه تشکر می‌کنم. این میزبانی از نظر کیفی، پشتیبانی و لجستیک، در سطح بسیار بالایی قرار داشت و شاید بتوان گفت در نوع خود بی‌نظیر بود.

وی افزود: استان کرمان در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری در حوزه فنی داشته و شاهد فعالیت مربیان نام‌آشنا و ورود سرمایه‌گذاران صنعتی و معدنی به ورزش کشتی هستیم که این اتفاقات، نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشتی این استان است.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، اهداف کادر فنی را در این دوره از رقابت‌ها سه محور اصلی عنوان کرد: اولین هدف، بررسی و گزینش نفرات شایسته برای تیم ملی امید بود. دوم، انتخابی دو وزن ۶۰ و ۷۷ کیلوگرم برای حضور در بازی‌های آسیایی و سوم، برگزاری رقابت انتخابی سنگین‌وزن بود.

رنگرز در ادامه به حضور پرقدرت جوانان در این رقابت‌ها اشاره کرد و گفت: شاهد رقابت‌های بسیار خوبی در وزن ۷۷ کیلوگرم بودیم و استعدادهای خوبی در این وزن ظهور کرده‌اند.

وی در خصوص وضعیت کشتی‌گیرانی که در رقابت‌های دانشجویان جهان موفق به کسب مدال طلا شده‌اند، بیان کرد: با هماهنگی فدراسیون کشتی، این کشتی گیران تعیین تکلیف خواهند شد تا بتوانند با ورود به چرخه انتخابی تیم ملی، شانس خود را برای رقابت‌های پیش رو امتحان کنند.

رنگرز در خصوص رقابت حساس سنگین‌وزن، اظهار داشت: مصاف امین میرزازاده، یکی از مفاخر و سرمایه‌های ارزشمند سنگین‌وزن کشتی فرنگی، با فردین هدایتی، پدیده جوان و آینده‌دار این وزن، بسیار دیدنی و پرشور بود. امین، پهلوانی به معنای واقعی کلمه است. فردین هدایتی که در عین جوانی پتانسیل و توانمندی فوق العاده‌ای دارد در کشتی اول به پیروزی رسید، اما امین میرزازاده به دلیل مصدومیت نتوانست در کشتی دوم حضور یابد و فردین هدایتی به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های جهانی معرفی شد و امین میرزازاده نیز ملی‌پوش سنگین‌وزن ما در بازی‌های آسیایی خواهد بود. شخصاً امیدوارم در آینده شاهد شکل‌گیری چنین رقابت‌های جذابی در سایر اوزان نیز باشیم.

سرمربی تیم ملی با تأکید بر اهمیت حفظ سرمایه‌های کشتی، تصریح کرد: تلاش کادر فنی بر این است که هر دو کشتی‌گیر، به عنوان سرمایه‌های ارزشمند کشتی فرنگی، حفظ شوند.

رنگرز در پایان خاطرنشان کرد: چرخه انتخابی تیم ملی با برگزاری این رقابت‌ها، مفاد خود را رعایت کرده است. ان‌شاءالله با هماهنگی فدراسیون، نفرات اعزامی به رقابت‌های جهانی به زودی اعلام خواهند شد.