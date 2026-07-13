به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی، مسابقات کشتی سنتی لوچو روز ۲۶ تیرماه در روستای بندپی شهرستان بابل استان مازندران برگزار خواهد شد.



در این دوره از رقابت‌ها، کشتی‌گیران در اوزان منفی ۷۰، منفی ۸۰، منفی ۹۰، منفی ۱۰۰ کیلوگرم و بخش سرپهلوانی (وزن آزاد) برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.



برگزاری این مسابقات در راستای پاسداشت و ترویج ورزش‌های بومی و سنتی، حفظ میراث فرهنگی ورزش ایران و تقویت نشاط اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری انجام می‌شود و فرصت مناسبی برای نمایش جلوه‌های اصیل کشتی ایرانی فراهم خواهد کرد.



علاقه‌مندان به ورزش‌های سنتی و آیین‌های پهلوانی می‌توانند با حضور در محل برگزاری مسابقات در روستای بندپی بابل، از نزدیک شاهد اجرای فنون کشتی لوچو، یکی از اصیل‌ترین شیوه‌های کشتی ایرانی، باشند.