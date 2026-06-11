به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان ارشد استان فارس صبح پنجشنبه در نشستی مشترک با محوریت بررسی وضعیت خدمات درمان ناباروری، بر ضرورت تقویت نظارت، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده خدمات و صیانت از حقوق خانواده‌ها تأکید کردند.

در این نشست که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، رئیس دادگستری استان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دادستان شیراز و جمعی از مسئولان و اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار شد، مسائل، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای خدمات درمان ناباروری در استان مورد بررسی قرار گرفت.

آیت‌الله دژکام در این جلسه با اشاره به نقش درمان ناباروری در تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت، بر ضرورت تدوین و اجرای سازوکارهای قانونی، شرعی و اخلاقی متناسب با نیازهای این حوزه تأکید کرد.

وی همچنین با بیان اینکه برخی موضوعات مرتبط با درمان ناباروری نیازمند توجه ویژه و نظارت مستمر است، خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های مسئول برای صیانت از حقوق خانواده‌ها و پیشگیری از هرگونه تخلف احتمالی شد.

سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز درمان ناباروری را از حوزه‌های تخصصی و حساس نظام سلامت دانست و گفت: ارائه خدمات در این بخش باید در چارچوب ضوابط علمی، قانونی و اخلاقی انجام شود.

وی افزود: مراکز دارای مجوز در استان فارس تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعالیت می‌کنند و خدمات تخصصی درمان ناباروری را مطابق با استانداردهای علمی ارائه می‌دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر ضرورت مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در این حوزه، خواستار تعامل و همراهی بیشتر دستگاه قضایی برای پیشگیری از تخلفات و حمایت از مراکز قانونی ارائه‌دهنده خدمات شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید صدراله رجایی نسب مدیرکل دادگستری استان فارس نیز در این نشست بر آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شیراز در راستای صیانت از حقوق شهروندان، برخورد با تخلفات احتمالی و رفع مسائل موجود در حوزه درمان‌های ناباروری تأکید کرد.

در پایان این نشست، حاضران با طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های موجود، راهکارهای اجرایی برای ارتقای نظارت، ساماندهی خدمات و اجرای مؤثرتر قوانین و مقررات مرتبط با درمان ناباروری را بررسی کردند.