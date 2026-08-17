یک مرگ دیگر در هالیوود؛ بازیگر جوان «جیغ» از دنیا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، هیدن پنیتیر بازیگر نقش اصلی سریال «قهرمانان» و «نشویل» و فیلم‌های «جیغ ۴» و «جیغ ۶»، دیروز (یکشنبه) درگذشت.

پنتیر از سال ۱۹۹۴، وقتی ۵ ساله بود، در ۲۷ قسمت از سریال «یک زندگی برای زیستن» و بعد از آن در «نور هدایت» با بازی در ۴۵ قسمت، در صفحه کوچک نمایش بود. سال ۲۰۰۰ او نقش مهمی در «تایتان‌ها را به خاطر بسپار» به دست آورد و سال ۲۰۰۶ در نقش کلر بنت به جمع بازیگران «قهرمانان» پیوست و در ۷۳ قسمت از این درام که از شبکه NBC پخش می‌شد، بازی کرد.

پنتیر که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ در ۱۲۸ قسمت از سریال «نشویل» در نقش جولیت بارنز بازی کرد، ۲ نامزدی گلدن گلوب برای این نقش‌آفرینی کسب کرد.

در دنیای سینما، او بیشتر برای ایفای نقش کربی در فیلم «جیغ ۴» محصول ۲۰۱۱ شناخته می‌شود. درخشش او در این فیلم آنقدر بود که از او خواسته شد برای «جیغ ۶» محصول ۲۰۲۳ نیز بازگردد. او همچنین در فیلم «شاهزاده یخی» با میشل تراختنبرگ همبازی شد و در فیلم «برینگ آن: همه یا هیچ» نقش‌آفرینی کرد.

وی که در نیویورک بزرگ شده بود، در کودکی در برنامه‌هایی از جمله «آلی مک‌بیل» و «مالکوم در میانه» ظاهر شد.

پنتیر در بهار امسال اولین کتاب خود را با عنوان «این من هستم: یک تسویه حساب» منتشر کرد که در آن به ماجراهای زیادی از زندگی‌اش، از جمله جزئیات رابطه پرآشوب با مادر بازیگرش و سوءاستفاده‌هایی که در طول زندگی‌اش در هالیوود متحمل شده بود، پرده برداشت.

او همچنین درباره مبارزه‌اش با الکل و مواد مخدر بارها صحبت کرد و بخشی از سال ۲۰۲۰ را در یک مرکز توانبخشی گذراند. سال ۲۰۲۳، برادر کوچکترش جانسن در ۲۸ سالگی بر اثر بیماری قلبی درگذشت و او در این مورد در مصاحبه‌ای گفت: وقتی اتفاق بزرگی برایت می‌افتد، در عمل یاد می‌گیری مسائلت را جمع کنی و نگذاری چیزهای کوچک تو را ناراحت کنند، چون وقتی اتفاقی وحشتناک، عمیق و فاجعه‌بار در زندگی‌ات رخ می‌دهد است که متوجه می‌شوی، چیز زیادی وجود ندارد که عمیقا تکانت دهد.

ورلد آف ریل در این مورد نوشت: بار روانی ستاره شدن کودکان. این بار خیلی‌ها را از ما گرفته است. چیزی عمیقاً نگران‌کننده در این مورد وجود دارد، به خصوص در هالیوود، جایی که اغلب از بچه‌ها انتظار می‌رود همان فشارهای بزرگسالان را تحمل کنند، بدون اینکه بلوغ عاطفی یا حمایتی برای درک آنچه در معرض آن قرار می‌گیرند، داشته باشند.

او هرگز نعمت بزرگ شدن خارج از دید عموم را نچشید و قبل از این که به سنی برسد که بفهمد این شهرت برایش چه هزینه‌ای دارد، به چهره‌ای شناخته‌شده بدل شد.

این بازیگر یک دختر به نام کایا از ولادیمیر کلیچکو بوکسور، داشت که به دلیل مشکلاتش با اعتیاد و افسردگی پس از زایمان، حضانت او به پدرش واگذار شد.