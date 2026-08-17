بازگشت ۵۱۴ آزاده سیستان و بلوچستان؛ روایت ماندگار صبر و ایستادگی

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: بیستوششم مردادماه در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، یادآور یکی از درخشانترین برگهای تاریخ معاصر کشور و روز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن است؛ روزی که پس از سالها اسارت در اردوگاههای رژیم بعث عراق، فرزندان این سرزمین با قامتی استوار قدم بر خاک وطن گذاشتند و روایت دیگری از مقاومت، صبر و وفاداری ملت ایران را به تصویر کشیدند.
در میان این قهرمانان، ۵۱۴ آزاده سیستان و بلوچستان سهمی ماندگار در این حماسه دارند؛ آزادگانی که سالها رنج اسارت را تحمل کردند و با حفظ ایمان و عزت، به میهن بازگشتند. در این میان، پنج نفر از اسرای استان نیز در دوران اسارت به شهادت رسیدند تا نام و یاد آنان برای همیشه در شمار شهدای مظلوم اسارت این سرزمین باقی بماند.
بازگشت آزادگان در ۲۶ مرداد ۱۳۶۹، تنها پایان دوران اسارت نبود؛ بلکه نمادی از پیروزی اراده، ایمان و استقامت ملتی بود که حتی در سختترین شرایط، از آرمانها و هویت خود دست نکشید.
آزادگان، راویان بیواسطه حماسهای هستند که در سالهای اسارت شکل گرفت؛ انسانهایی که با تحمل سختیها و حفظ ایمان و هویت خود، فرهنگ ایثار و مقاومت را به نسلهای بعد منتقل کردند. سالروز بازگشت آنان فرصتی برای پاسداشت مقام این قهرمانان و پنج شهید دوران اسارت و یادآوری نقش آنان در شکلگیری فرهنگ مقاومت و ایستادگی در ایران اسلامی است.
آزادگان سرافراز، تجسم عینی صبر، پایداری و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی
حجتالاسلام والمسلمین مصطفی محمودی، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر، همزمان با سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی یکی از درخشانترین جلوههای ایستادگی ملت ایران توصیف کرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و ایثارگران دوران دفاع مقدس بیان کرد: آزادگان سرافراز، تجسم عینی صبر، پایداری و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی هستند؛ انسانهایی که در دشوارترین روزهای اسارت در اردوگاههای رژیم بعث، لحظهای از اصول و ارزشهای خود عقب ننشستند و با استقامتی کمنظیر، از هویت دینی و ملی خویش پاسداری کردند.
حجتالاسلام محمودی با اشاره به نقش بیبدیل جوانان در سالهای جنگ تحمیلی هشت ساله خاطرنشان کرد: در آن مقطع حساس، فرزندان این سرزمین با تأسی به مکتب عاشورا راهی جبههها شدند؛ گروهی به فیض شهادت نائل آمدند و گروهی دیگر با تحمل سالها اسارت، رسالت خود را در دفاع از میهن و انقلاب به انجام رساندند؛ به تعبیری، آنان که رفتند کار حسینی کردند و آنان که ماندند با صبر زینبی، پیامآور خون شهیدان شدند.
وی، دوران اسارت آزادگان را دورهای سرنوشتساز در تاریخ مقاومت ملت ایران دانست و افزود: اردوگاههای عراق در ظاهر محل حبس و محدودیت بود، اما در باطن به دانشگاهی برای تربیت نفوس و تقویت ارادهها تبدیل شد؛ جایی که اسرای ایرانی با تکیه بر قرآن کریم و توسل به اهلبیت(ع)، مفاهیمی چون اتحاد، ایثار، وفای به عهد، همدلی و میهن دوستی را در عمل معنا کردند.
عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان لحظه بازگشت آزادگان به کشور را از ماندگارترین تصاویر تاریخ معاصر ایران برشمرد و گفت: صحنههایی که در آن آزادگان پس از ورود به خاک وطن، سجده شکر به جای آوردند و خاک میهن را بوسیدند، تنها یک رویداد احساسی نبود؛ بلکه تجدید پیمانی دوباره با امام راحل، انقلاب اسلامی و ملت ایران بود.
عزت ایران اسلامی؛ ثمره ایستادگی و دفاع
وی به بیانات رهبر شهید درباره جایگاه آزادگان اشاره و خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب، آزادگان را ذخیره بزرگ الهی و ثروت عظیم انسانی توصیف کرده و فرمودند؛ سرمایههایی که سالها در چنگال دشمن گرفتار بودند، به لطف الهی، بار دیگر به آغوش ملت و کشور اسلامی بازگشتند.
محمودی با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان اظهار کرد: امروز جوانان باید با مطالعه خاطرات، وصیتنامهها و آثار مکتوب آزادگان، عمق فداکاریهای آنان را درک کنند و بدانند امنیت، استقلال و عزت کنونی ایران اسلامی، ثمره ایستادگی نسلی است که در برابر سختترین فشارها، از آرمانهای خود دفاع کرد.
وی با اشاره به تهدیدهای نرم دشمن در عصر حاضر تصریح کرد: دشمن امروز با ابزارها و روشهای نوین و رسانه ای در پی گسست پیوند میان نسل جوان و ارزشهای انقلاب اسلامی است؛ در چنین شرایطی، تبیین سیره رزمندگان، شهدا و آزادگان و بازخوانی درست این میراث گرانبها برای نسل جدید، ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود.
عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در پایان با بیان اینکه آزادگان سند زنده عزت و مقاومت ایران هستند، تأکید کرد: پاسداشت یاد و نام آزادگان تنها به برگزاری مراسم و مناسبتها محدود نمیشود؛ بلکه باید فرهنگ صبر، ایثار، مقاومت و وفاداری آنان به نسلهای آینده منتقل شود تا این میراث ارزشمند، چراغ راه جوانان در مسیر پاسداری از استقلال و سربلندی کشور باقی بماند.
آزادگان اسناد زنده مقاومت هستند
ابراهیم نوری، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، ۲۶ روز از مردادماه را نقطه عطفی در تاریخ پرافتخار دفاع مقدس و انقلاب اسلامی دانست و گفت: ۲۶ مردادماه روزی که ملت ایران، پس از سالها انتظار، شاهد بازگشت غرورآفرین فرزندان رشید خود از اردوگاههای اسارت رژیم بعث عراق بود؛ این مناسبت، تنها یک رویداد تقویمی نیست؛ بلکه نماد استقامت، ایمان و اراده پولادین انسانهایی است که در سختترین شرایط، آرمانهای انقلاب و میهن را پاس داشتند.
وی بیان کرد: آزادگان سرافراز، اسناد زنده مقاومتاند؛ آنان با تحمل سالها شکنجه جسمی و روانی، هرگز از ارزشهای اسلامی و ملی خود دست نکشیدند و امروز هر یک از آنان، خود روایتی معتبر از تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین به شمار میروند؛ بازگشت آزادگان به آغوش وطن، نشاندهنده پیروزی گفتمان مقاومت در برابر استکبار و زورگویی بود و ثابت کرد ملت ایران در برابر فشار و ارعاب، هرگز تسلیم نخواهد شد.
وی ضمن گرامیداشت این روز، بر ضرورت تبیین ابعاد مختلف این حماسه در محیطهای علمی تأکید کرد: دانشگاهها باید با استفاده از ظرفیت آزادگان بهعنوان راویان واقعی دوران اسارت، فرهنگ ایثار و مقاومت را به نسل جوان و دانشجویان امروز منتقل کنند.
نوری در پایان اظهار کرد: بدون تردید، صبر و ایستادگی آزادگان، چراغ راه آینده ایران اسلامی است؛ پاسداشت این میراث گرانبها و انتقال آن به نسلهای بعد، رسالتی ملی و همگانی است.
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