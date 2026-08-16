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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

هشدار درباره فروپاشی بخش بهداشت و درمان غزه

هشدار درباره فروپاشی بخش بهداشت و درمان غزه

رئیس سازمان امدادرسانی پزشکی غزه درباره فروپاشی بخش بهداشت و درمان غزه طی ساعات آتی به علت از کارافتادن ژنراتورهای تامین برق هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، محمد ابوعفش رئیس سازمان امدادرسانی پزشکی غزه هشدار داد که در صورت تداوم کمبود سوخت ژنراتورهای برق طی ۲۴ ساعت آینده، خدمات‌رسانی پزشکی و بهداشتی در مرکز امدادرسانی متوقف می‌شود.

وی با اشاره به توقف فعالیت ژنراتور اصلی برق مرکز الرمال در شهره غزه، افزود: این مساله موجب محرومیت هزاران شهروند فلسطینی از خدمات پزشکی شده است. این خدمات شامل کودکان، زنان باردار، افراد سالخورده و آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج می‌باشد.

ابوعفش تصریح کرد: اشغالگران تمامی منابع انرژی جایگزین را ویران کرده است و این مساله باعث شده است که خدمات‌رسانی پزشکی به این ژنراتورها متکی باشد که در معرض توقف کامل قرار دارند و فاجعه بهداشتی را رقم خواهد زد.

وی همچنین سیاست اشغالگران در ممنوعیت ورود دارو به غزه را به شدت محکوم کرد و آن را عامل تشدید بحران پزشکی و کاهش توان رسیدگی کادر بهداشت و درمان دانست.

کد مطلب 6918160

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