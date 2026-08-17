جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو؛ مبارزه پومسه روهای ایران با رقیبان

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره رقابت های جام ریاست فدراسیون جهانی در سه بخش پومسه، کیورگی و پاراتکواندو از امروز به میزبانی پاکستان در شهر لاهور آغاز می شود.

در روز نخست، امروز دوشنبه ۲۶ مردادماه ۹۹ تکواندوکار از کشورهای مختلف در بخش پومسه به رقابت خواهند پرداخت که نمایندگان ایران نیز در این پیکارها به روی «شی هاپ چانگ» می روند.

بر همین اساس بخش پومسه استاندارد زیر ۳۰ سال که ۳۷ ورزشکار حضور دارند، یاسین زندی دور نخست به دیدار «ناصر احمد» از پاکستان می رود و در صورت برتری به مصاف یکی از دو تکواندوکار پاکستان یا مرتضی زنده دل دیگر نماینده کشورمان در این بخش خواهد رفت.

در بخش زنان همین رده سنی یاسمن لیموچی باید با «فاطیما محمود» از پاکستان پیکار کند و در ادامه نماینده دیگری از پاکستان را پیش رو خواهد داشت. در همین بخش مبینا شریفی مهر دور نخست به مصاف «ظاهر» نماینده میزبان می رود و در صورت برتری با یکی از تکواندوکاران سری لانکا یا پاکستان پیکار می کند.

همچنین در بخش پومسه ابداعی مرتضی زنده دل به عنوان نفر چهارم، یاسین اکبری نفر دهم در بخش مردان، مبینا شریفی به عنوان نفر چهارم و یاسمن لیموچی به عنوان نفر نهم برای اجرای فرم مورد نظر خود به روی «شی هاپ چانگ» خواهند رفت.