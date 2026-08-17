رونق پرورش مرغ بومی در زهک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لکزایی اظهار کرد: توسعه طرح‌های پرورش مرغ بومی در مناطق روستایی و مرزی این شهرستان، یکی از برنامه‌های مؤثر برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوار و توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زهک، افزود: زنان روستایی با دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی و جوجه رایگان، علاوه بر تولید بخشی از گوشت و تخم‌مرغ مورد نیاز خانواده، امکان فروش محصولات و ایجاد درآمد مستمر را نیز پیدا کرده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی زهک ادامه داد: مشاغل خرد و خانگی که بر پایه ظرفیت‌های بومی شکل می‌گیرند، به سرمایه اولیه و فضای زیادی نیاز ندارند و می‌توانند نقش مهمی در کاهش بیکاری و تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی داشته باشند.

لکزایی گفت: پرورش مرغ بومی به دلیل نیاز کمتر به سرمایه اولیه، امکان اجرا در فضای محدود منازل و سازگاری با شرایط منطقه، یکی از فعالیت‌های مناسب برای توسعه مشاغل خانگی در روستاهای زهک است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از زنان روستایی اظهار کرد: واحد امور زنان روستایی مدیریت جهاد کشاورزی زهک تاکنون بیش از ۴۰۰ زن روستایی را از طریق آموزش و برنامه‌های حمایتی توانمند کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی زهک افزود: در همین راستا بیش از سه هزار و ۵۰۰ قطعه جوجه میان اعضای صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی توزیع شده و ۲۰ صندوق اعتبارات خرد محلی نیز برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی زنان ایجاد و پشتیبانی شده است.

وی بیان کرد: طرح مدیریت و پرورش مرغ بومی با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی شهرستان و با هدف ارتقای امنیت غذایی خانوار، تقویت اقتصاد خانواده و افزایش دانش زنان عضو صندوق‌های اعتبارات خرد اجرا شده است.

لکزایی با اشاره به ظرفیت فضاهای بلااستفاده منازل روستایی گفت: استفاده از حیاط خانه‌ها برای توسعه مشاغل خانگی، هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار را کاهش می‌دهد و فعالیت‌هایی مانند پرورش مرغ و بوقلمون به دلیل امکان بازگشت سریع‌تر سرمایه، می‌توانند به درآمدزایی خانوار کمک کنند.