مرادی: ۳۷ کیلومتر عملیات آسفالت و روکش راه‌ ها در گیلان اجرا شد

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد دو ماهه حوزه راه‌های روستایی اظهار کرد: عملیات ترمیم و روکش راه‌های روستایی استان با مشارکت قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با هدف ارتقای ایمنی، بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و تسهیل تردد روستاییان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این مدت، ۲۹ کیلومتر عملیات ترمیم و روکش راه‌های روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۷۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی اجرا شده است.

مرادی همچنین از اجرای ۴ کیلومتر آسفالت راه روستایی در قالب پروژه‌های ساخت خبر داد و گفت: برای اجرای این بخش نیز بیش از ۲۴ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان ادامه داد: علاوه بر این، ۴ کیلومتر روکش راه‌های فرعی روستایی با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی اجرا شده است.

وی با اشاره به مناطق هدف این پروژه‌ها تصریح کرد: بخش عمده عملیات اجرایی در شهرستان‌های فومن، لنگرود، صومعه‌سرا و لاهیجان انجام شده و بیش از ۳ هزار خانوار روستایی از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شده‌اند.

مرادی تأکید کرد: توسعه و بهسازی راه‌های روستایی نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، تسهیل دسترسی، رونق اقتصادی و کاهش محرومیت در مناطق روستایی دارد و اجرای این پروژه‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.