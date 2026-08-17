طرح جامع صفادشت در تهران؛ بررسی یک برنامه توسعه شهری بدون جزئیات

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین جلسه کارگروه زیربنایی توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیطزیست استان تهران به ریاست سیدکمالالدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، برگزار شد.
محور اصلی این جلسه، بررسی طرح جامع شهر صفادشت و موضوعات مرتبط با توسعه و عمران این شهر بود. اعضای کارگروه ابعاد مختلف طرح را از منظر برنامهریزی شهری، توسعه کالبدی و ملاحظات زیربنایی بررسی کردند.
در این نشست همچنین دستگاههای عضو کارگروه دیدگاههای خود درباره طرح را مطرح کردند و مواردی که برای ادامه روند بررسی و تصمیمگیری نیاز به پیگیری دارد، مورد بحث قرار گرفت.
با این حال، در گزارش منتشرشده از سوی استانداری تهران، جزئیات پیشنهادهای مطرحشده، ایرادات احتمالی دستگاهها، زمانبندی بررسیهای بعدی و نتیجه نهایی درباره طرح جامع صفادشت اعلام نشده است.
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