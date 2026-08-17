آغاز مسیر آسیایی نماینده فوتبال ایران؛ جدال خاتون با تیمی از تاجیکستان

به گزارش خبرنگار مهر، اولین بازی خاتون در سومین دوره جام باشگاههای زنان آسیا امروز دوشنبه ۲۶ مرداد برگزار میشود. دیداری که از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران آغاز خواهد شد و نماینده فوتبال زنان ایران در نخستین گام باید مقابل زسکا تاجیکستان قرار بگیرد.
خاتون بم در شرایطی وارد این مسابقه میشود که زسکا تاجیکستان روی کاغذ حریف قدرتمندی برای نماینده ایران به شمار نمیرود و خاتون با تکیه بر برتری فنی و تجربه بیشتر میتواند از همان بازی نخست مسیر سادهتری برای خود رقم بزند؛ هرچند زسکا از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران خود برخوردار است و میتواند کار را برای نمایند ایران دشوارتر کند.
زسکا تیمی تازهوارد اما با چند چهره خارجی
زسکا برای نخستین بار در تاریخ فوتبال زنان تاجیکستان در یک رقابت باشگاهی تحت نظارت کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور پیدا میکند. همین موضوع نشان میدهد که تجربه بینالمللی این تیم با خاتون قابل مقایسه نیست.
تیم زنان زسکا فعالیت خود را در لیگ زنان تاجیکستان در سال ۲۰۲۶ آغاز کرده و نخستین مسابقهاش را روز ۱۰ مه مقابل چشمه انجام داده است. بنابراین خاتون در اولین بازی آسیایی خود برابر تیمی قرار میگیرد که هنوز سابقه و تجربه طولانی در مسابقات بینالمللی باشگاهی ندارد.
البته زسکا برای حضور در این رقابتها تلاش کرده ترکیب خود را تقویت کند و چند بازیکن غنایی را به خدمت گرفته است. اریکا آکون، آیشاتو سیمپسون، سیسیلیا نیاما و هانا نیامه چهار بازیکن غنایی هستند که باشگاه برای تقویت تیم زنان خود از آنها رونمایی کرده است. هانا نیامه سابقه حضور در تیم زیر ۲۰ سال زنان غنا را دارد.
با وجود این تقویتها زسکا همچنان تیمی کمتجربه در سطح آسیاست و خاتون از نظر کیفیت، تجربه مسابقات بینالمللی و سابقه حضور در این سطح شرایط بهتری دارد. نماینده ایران حتی سابقه حضور در جمع هشت تیم برتر آسیا را هم در کارنامه دارد؛ بنابراین اگر خاتون بتواند بازی خودش را به حریف تحمیل کند میتواند انتظار یک برد نسبتاً راحت را داشته باشد.
سرمربی زسکا امین سبحانی است و تیم او امیدوار است استفاده از شرایط میزبانی و حمایت هواداران تاجیکستان بتواند فاصله میان دو تیم را کمتر کند.
مسیر صعود به مرحله گروهی
سومین دوره لیگ قهرمانان زنان آسیا با حضور ۱۲ تیم در مرحله گروهی اصلی برگزار میشود و نیمی از این تیمها از قبل سهمیه حضور در این مرحله را قطعی کردهاند. ملبورنسیتی استرالیا، هوآچئون کرهجنوبی، کوبه لئونسا ژاپن، پکن جینگتان چین، هوشیمینسیتی و ناگوهیانگ کرهشمالی، مدافع عنوان قهرمانی، شش تیمی هستند که مستقیماً به مرحله گروهی راه یافتهاند.
۶ سهمیه باقیمانده از مرحله انتخابی به دست میآید. مرحلهای که با حضور ۲۴ تیم در ۶ گروه چهار تیمی برگزار میشود و در پایان، تنها صدرنشین هر گروه راهی مرحله گروهی اصلی خواهد شد. به این ترتیب از میان ۲۴ تیم حاضر در مرحله انتخابی فقط ۶ تیم میتوانند خودشان را به جمع ۱۲ تیم مرحله گروهی برسانند
خاتون برای صعود میجنگد
خاتون بم برخلاف فصل گذشته دیگر سهمیه مستقیم مرحله گروهی را در اختیار ندارد و باید برای رسیدن به جمع ۱۲ تیم نهایی مسیر انتخابی را پشت سر بگذارد. قهرمانی ناگوهیانگ کرهشمالی در دوره گذشته باعث تغییر در سهمیهبندی مسابقات شد و به همین دلیل خاتون حالا باید کار خود را از مرحله مقدماتی آغاز کند؛ مسیری که البته برای پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران کاملاً ناآشنا نیست و خاتون در نخستین دوره این رقابتها نیز چنین مسیری را تجربه کرده بود.
خاتون در گروه E با زسکا تاجیکستان، الاتحاد اردن و النصر عربستان همگروه شده و مسابقات این گروه نیز به دلیل میزبانی زسکا در تاجیکستان برگزار میشود.
در چنین شرایطی بازی اول اهمیت زیادی دارد. خاتون از یک طرف با تیمی روبهروست که روی کاغذ کیفیت پایینتری دارد و از طرف دیگر باید مراقب باشد امتیاز میزبانی زسکا و شرایط متفاوت بازی در زمین حریف، معادلات را پیچیده نکند.
برنامه دیدارهای خاتون در مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۶ مرداد:
* خاتون ایران - زسکا تاجیکستان(ساعت ۱۸:۳۰)
پنجشنبه ۲۹ مرداد:
* النصر عربستان – خاتون ایران(ساعت ۱۵:۳۰)
یکشنبه یکم شهریور:
* خاتون ایران – اتحاد اردن (ساعت ۱۵:۳۰)
نظر شما