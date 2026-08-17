صالحی: کرمان الگوی پیوند توسعه اقتصادی و فرهنگ در کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی، در آیین امضای تفاهمنامه همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری کرمان با اشاره به دغدغههای فرهنگی استاندار کرمان اظهار کرد: یکی از استانهایی که از این جهت خیال ما در وزارتخانه درباره آن راحت است، استان کرمان است؛ چرا که دغدغههای استاندار کرمان درباره برنامههای عمیق فرهنگی، هنری و رسانهای، دغدغه شخصی ایشان نیز هست.
وی افزود: نمایندگی جمعی دولت در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه در استان کرمان به نحو احسن دنبال میشود و خدا را شاکریم که از این جهت در استان کرمان دغدغهای نداریم.
توسعه اقتصادی باید طعم فرهنگ و هنر داشته باشد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به روند رشد و توسعه اقتصادی کرمان در چند دهه اخیر گفت: این ظرفیت میتواند زمینهای برای پیوند توسعه اقتصادی با حوزه فرهنگ و هنر باشد.
صالحی، با تأکید بر ضرورت توجه به هویت فرهنگی در الگوی توسعه کشور عنوان کرد: توسعه در هر کشوری باید طعم خودش را داشته باشد و در ایران که بخش مهمی از هویت آن با فرهنگ و هنر شناخته میشود، توسعه نیز باید طعم فرهنگ و هنر داشته باشد.
وی ادامه داد: اینکه فرهنگ و هنر چگونه در توسعه اقتصادی استان کرمان قرار بگیرد، میتواند نوعی الگوسازی برای استانهای دیگر باشد و یک تجربه منطقهای ایجاد کند.
صالحی، افزود: استانداری که هم توسعهگرا باشد و هم فرهنگ و هنر را بشناسد، میتواند در یک فضای منطقهای تجربهای ایجاد کند که هم برای خود استان و هم با نگاه نمونهسازی، برای کشور قابل استفاده باشد.
ضرورت پیوست فرهنگی و اجتماعی طرحهای توسعهای
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیوستهای فرهنگی و اجتماعی طرحهای توسعهای را یکی دیگر از محورهای مورد توجه دانست و گفت: باید مقولاتی که شروع شده یا قرار است شروع شود، پیوست فرهنگی و اجتماعی درست و دقیقی داشته باشد و سهم فرهنگ و هنر در این پیوستها نشان داده شود.
وی تصریح کرد: حتی پروژههایی که سالها از اجرای آنها گذشته است، میتوانند با مدلسازی، از منظر پیامدهای فرهنگی و اجتماعی و همچنین مسئولیتهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرند.
صالحی، با اشاره به ظرفیت صنایع خلاق در استان کرمان اظهار کرد: با توجه به جایگاه کرمان در توسعه اقتصادی، میتوان نسبت توسعه اقتصادی استان را با حوزه فرهنگ و هنر در یک پیوست دقیقتر قرار داد.
وی افزود: هم از منظر صنایع و حوزههای اقتصادی فعال، با نگاه به پیوستهای فرهنگی و اجتماعی و مسئولیتهای اجتماعی و هم با میدان دادن به حوزه صنایع خلاق در استان، میتوان زمینههای جدیدی برای فعالیت ایجاد کرد.
صنایع خلاق؛ فرصتی برای اشتغال و فعالیت بنگاههای کوچک
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رشد صنایع خلاق در جهان گفت: صنایع خلاق در دهه اخیر از نظر کمیت و سرعت رشد قابل توجهی داشته و در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، سهم صنایع خلاق از تولید ناخالص داخلی به چند درصد میرسد.
صالحی، ادامه داد: با توجه به اینکه صنایع خلاق معمولاً سرمایه کمتری نیاز دارند و اشتغالهای زودبازدهتر و بنگاههای کوچک و متوسط در آنها فعالتر هستند، این حوزه میتواند فرصت قابل توجهی ایجاد کند.
وی با تأکید بر ظرفیتهای انسانی و فرهنگی کشور افزود: در ایران نیز ظرفیتهای انسانی و ظرفیتهای دیگری برای توسعه صنایع خلاق وجود دارد و میتوان از این فرصتها در استان کرمان استفاده کرد.
فرهنگ و هنر در خدمت امید و تابآوری اجتماعی
صالحی، با اشاره به شرایط اجتماعی کشور اظهار کرد: نیاز جامعه به امید اجتماعی، نشاط اجتماعی، همبستگی اجتماعی و تابآوری اجتماعی افزایش مضاعف پیدا کرده است.
وی افزود: در شرایط پربحران اجتماعی و با فاصلههای زمانی کم، حوزه فرهنگ و هنر میتواند از مسیرهای مختلف به کمک جامعه بیاید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: شرایط فرهنگی و تاریخی کرمان، شرایط اجتماعی کشور و ظرفیتهای فرهنگی و هنری موجود در استان، اقتضای توجه مجدد و تأکید بیشتر بر این حوزه را ایجاد میکند.
تفاهمنامه در چهار محور اجرایی
صالحی، درباره ساختار تفاهمنامه مشترک با استان کرمان گفت: این تفاهمنامه در چهار حوزه اصلی شامل زیرساختها، رویدادها، فعالیتها و خدمات و همچنین حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به عنوان منابع انسانی تدوین شده است.
وی ادامه داد: مبنای تفاهمنامه در سال اول، ایجاد یک مبنای اقدام است تا تفاهمنامه صرفاً مجموعهای از کلیات نباشد و بتواند مبنای اقدامات عملی قرار گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: سال دوم و سوم تفاهمنامه باید جهش قابل توجهی داشته باشد و در الحاقیهای که برای سال ۱۴۰۶ در همین فضای تفاهمنامه پیشبینی میشود، زمینه این جهش فراهم خواهد شد.
ضرورت تقویت منابع برای توسعه فرهنگی
صالحی، با اشاره به محدودیت منابع حوزه فرهنگ گفت: متأسفانه منابع حوزه فرهنگی در کشور از لحاظ سهم بودجه بسیار ضعیف است و حتی همین منابع محدود نیز میان دستگاههای متعدد فرهنگی توزیع میشود.
وی در پایان تأکید کرد: همکاریهای بیشتر، از جمله مشارکت وزارت فرهنگ و استانداری و استفاده از فرصتهایی که بخش خصوصی در غرب استان میتواند برای توسعه ایجاد کند، میتواند به تقویت منابع و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری در استان کمک کند.
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